Supervivientes 21 FEB 2026 - 19:31h.

La modelo sevillana es concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

La modelo internacional Marisa Jara se ha convertido en concursante confirmada de la próxima edición de ‘Supervivientes’. Marisa, que ha pasado un tiempo alejada del foco mediático, se muestra exultante en su vídeo de presentación con la idea de esta nueva aventura:

“Necesito demostrarme a mí misma que puedo enfrentarme a algunos miedos como el vértigo, que es de las cosas que más me preocupan. ‘Supervivientes’ es un reality duro que me obligará a salir de mi zona de confort, y que me ayudará mucho con mi crecimiento personal”.

Quién es Marisa Jara

Marisa Jara, concursante oficial de ‘Supervivientes 2026’, es una modelo y actriz española que empezó a trabajar sobre las pasarelas siendo adolescente. Marisa se hizo famosa no solo por ser una de las modelos internacionales más exitosas de los años 90, sino también por crear conciencia sobre el positivismo corporal entre las mujeres.

Marisa, que ha confesado haber sufrido un desorden alimenticio durante años, publicó en el año 2017 un libro que tituló ‘La talla o la vida’, un libro en el que relataba su dolorosa experiencia con los desórdenes alimenticios.

Sus años como modelo internacional

Marisa nació en Sevilla en 1980 y cuando solo era adolescente ya comenzó a desfilar en algunas de las pasarelas más prestigiosas del mundo, viviendo durante temporadas en Estados Unidos o Japón.

Pero Marisa Jara no saltaría al foco mediático hasta el año 2006 cuando ella y Joaquín Cortés mantuvieron una relación sentimental muy mediática. Su noviazgo se consolidó poco después de que la modelo finalizara una relación de tres años con el cantante Manu Tenorio. Durante su tiempo juntos, la pareja fue protagonista de numerosas portadas y eventos internacionales en ciudades como Londres o Cannes.