Lidia González 07 MAR 2026 - 09:30h.

El extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuenta cómo vivió esta complicada situación

Alejandro Bernardos habla de la agorafobia que sufrió

Alejandro Bernardos ha hablado sobre un tema muy delicado relacionado con una persona muy cercana a él. Durante su visita al plató de ‘En todas las salsas’, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se pronuncia sobre la dura pérdida del bebé de Zoe Bayona y Josué Bernal. La influencer ha contado esta noticia, en exclusiva, en el último reality en el que ha participado y las redes sociales no han tardado en hacerse eco. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Jamás lo había hablado”, aseguraba la creadora de contenido, que ha hablado sobre su maternidad con su novio actual, al compartir esta confidencia con Oriana Marzoli. Como no podía ser de otra manera por la estrecha relación que mantiene Alejandro Bernardos con Josué Bernal, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han querido saber cómo vivieron esta situación. El influencer se sincera y habla sobre esta complicada situación.

Programa completo: Alejandro Bernardos confiesa si es posible una reconciliación entre Josué y Zoe

Alejandro Bernardos no solo se ha pronunciado sobre el bebé que perdieron Josué Bernal y Zoe Bayona, como así lo contaba la influencer en el reality en el que ha participado. El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha confesado si es posible una reconciliación entre los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’. Además, se abre en canal para explicar el complicado momento personal en el que se encuentra y desvela un trastorno que padeció, desconocido hasta ahora.