La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de sus planes de formar una familia junto a su novio Andrés

Zoe Bayona habla sobre su boda con su novio

Zoe Bayona ha mostrado su lado más romántico al hablar sin tapujos sobre su relación y contar lo enamorada que está. Después de declararse como nunca y hablar sobre su futura boda, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su maternidad con su novio Andrés. La influencer, que acaba de salir de un importante reality en México, está muy feliz por el momento que está atravesando actualmente y no ha dudado en contar todos los detalles al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido tiene muy claro que, por fin, ha encontrado a la persona que más le complementa. “Te amo, quiero que seas el padre de mis hijos”, asegura la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ frente a las cámaras. Zoe sabe perfectamente que quiere formar una familia con su pareja y, después de asegurar que quiere pasar por el altar tras su reality en México, habla de sus planes de convertirse en madre.

Zoe Bayona no solo ha hablado de su futura boda y maternidad junto a su pareja, sino que ha querido aprovechar el momento para dedicarle unas bonitas palabras. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se emociona al mandarle un mensaje a su novio y reflexionar sobre lo importante que es su relación actual para ella después de todo lo que ha vivido: “Te quiero agradecer todo lo que estás haciendo por mí, es por eso por lo que te elegí”.

La exparticipante de ‘LIDLT’ cuenta los detalles de su novio

A pesar de que, en un principio, Zoe Bayona no quería dar muchos detalles sobre su relación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ contaba los detalles de su nuevo novio para ‘En todas las salsas’ Después de su complicada relación pasada con Josué Bernal, la creadora de contenido ha vuelto a encontrar el amor y ha explicado cómo se siente en este nuevo romance. ¡Dale al play y no te pierdas nada!