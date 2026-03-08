Aldo Comas ha confesado su "orgullo" tras condenar los ataques en Irán en plena alfombra roja de los Goya

Las polémicas declaraciones de Macarena Gómez en los Premios Goya 2026: "Una gala de cine no es lugar para hablar de la guerra"

El sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel decidieron bombardear Irán. Una operación militar que ha tenido consecuencias a nivel internacional, que ha recrudecido la tensión en Oriente Próximo y que sigue cobrándose vidas.

Precisamente, ese mismo sábado 28 de febrero Barcelona acogía la 40 edición de los Premios Goya. Un evento que, como no podía ser de otra manera, se veía salpicado por la actualidad internacional.

El "orgullo" de Aldo Comas tras sus condena a los ataques en Irán

En la alfombra roja de la gala, muchos de los presentadores, invitados y nominados se posicionaban sobre este conflicto internacional. Uno de ellos era Aldo Comas, pintor y pareja de la actriz Macarena Gómez. Tras ser preguntado por la intervención militar estadounidense e israelí en Irán, el artista se posicionaba y denunciaba que “nadie habla” de los 50.000 muertos recientes en Irán y sugería que “igual hay que acabar con regímenes teocráticos”.

Pues bien, tan solo siete días después de sus declaraciones el artista ha agradecido el apoyo recibido. En una charla en la inauguración de la exposición de Aldo Comas dentro de la Semana del Arte de Madrid, el artista ha confesado que se siente "orgulloso" tras la polémica por sus declaraciones en los Goya y asegura que miles de "iraníes le han dado las gracias por defenderlos".

"Hay iranís en Irán sin internet, que no se cómo lo hacen, enseñándome vídeos desde su ventana", ha relatado el artista a los micrófonos de Europa Press.

Macarena Gómez evitaba posicionarse

Aunque Aldo Comas sí se posicionaba ante el conflicto en Oriente Próximo, la que prefería mantenerse a un lado y no dar su opinión era Macarena Gómez. En su desfile por la alfombra roja de los Premiso Goya, la actriz de 'La que se avecina' también era preguntada en plena alfombra roja qué opinaba sobre el ataque estadounidense e israelí sobre Irán.

Sin embargo, la actriz prefería evadir la cuestión y aseguraba ante los micros de Europa Press que "una gala de cine no es lugar para hablar de la guerra".

La gala de los Premios Goya, un evento reivindicativo contra la operación militar en Irán

Sin lugar a dudas, la 40 edición de los Premios Goya fue una de las más reivindicativas al clamar contra la violencia en Gaza, Irán o Ucrania y en la que también se denunciaba el auge de la "ultraderecha".

Los presentadores de la gala, Luis Tosar y Rigoberta Bandini abrían la noche -en la que se habló en castellano, catalán, gallego, vasco, y en lengua de signos- condenando la "violencia". "Esta industria siempre la ha condenado", puntualizaba Tosar.

Previamente, en la alfombra roja, nominados, presentadores e invitados mostraban las chapas con el lema 'FREE PALESTINA' y confesaban que se sentían "estupefactos" por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Durante la gala, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, también alertaba en su discurso de la "degradación" del mundo y el "desprecio" a los Derechos Humanos.

Además, el presidente de la Academia denunciaba la "brutal" persecución a inmigrantes y disidentes en EE.UU y la "represión, encarcelamiento y ejecución" en Irán o Afganistán.