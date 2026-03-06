El actor perdió la vida el pasado 19 de febrero a los 53 años a causa de una insuficiencia respiratoria provocada tras su diagnóstico de ELA

Publican la entrevista póstuma del actor Eric Dane, fallecido por ELA a los 53 años: "Cuando alguien vea esto ya no estaré aquí"

"Si compartir esto ayuda a alguien a encontrarle sentido a sus propios días, entonces mi historia merece la pena". Eric Dane, que perdió la vida el pasado 19 de febrero a los 53 años a causa de una insuficiencia respiratoria provocada tras su diagnóstico de ELA, decidió escribir sus memorias antes de fallecer.

Tal y como se ha conocido ahora, el intérprete, conocido por su icónico papel en 'Anatomía de Grey', quiso contar su historia en primera persona y dejarla por escrito tras conocer su grave enfermedad. Sus memorias se publicarán de forma póstuma y recogen los recuerdos, reflexiones y momentos clave de su vida personal y profesional.

Era un proyecto que Dane llevaba tiempo preparando, y que verá la luz meses después de su muerte. El libro, al que decidió dar el nombre de 'My Book of Days: A Memoir in Moments', es decir, 'Mi libro de días: memorias en momentos', reúne los episodios más importantes de su vida, la fama, la familia y el paso del tiempo.

Este pasado jueves, 5 de marzo, Penguin Random House anunció que Dane "quería que sus hijas y lectores tuvieran estas palabras. Publicarlas como estaba previsto le permite seguir hablando, con su propia voz, con la claridad y la valentía que lo definieron".

La fecha de publicación y los detalles del libro

De este modo, la biografía será publicada el 3 de noviembre por la editorial The Open Field, un sello de Penguin Random House, y dirigido por la periodista y escritora Maria Shriver. Según han añadido, el actor continuó trabajando en el manuscrito durante los últimos meses de su vida, consciente de que quería dejar terminado el libro antes de su fallecimiento.

"Me dijo que quería que su familia supiera cuánto los amaba y quería dejarles una historia de la que pudieran estar orgullosos", ha comunicado Shriver.

Tal y como ha trasladado la editorial, Dane explicó: "Me despierto cada mañana y recuerdo inmediatamente que esto es real, esta enfermedad, este desafío, y es exactamente por eso que estoy escribiendo este libro. Quiero capturar los momentos que me formaron, los días hermosos, los difíciles, los que nunca di por sentado, para que, al menos, quienes lo lean recuerden lo que significa vivir con el corazón".

Entre los episodios que aparecen en el libro se encuentran algunos de los momentos clave de su carrera, como su llegada a 'Anatomía de Grey', donde interpretó al querido doctor Mark Sloan y se convirtió en uno de los personajes más populares del drama. También recuerda su participación en la serie 'Euphoria', donde dio vida a Cal Jacobs.

Pero además de su trayectoria profesional, las memorias incluyen los aspectos más dedicados a su vida personal. El actor traslada a las páginas de su obra detalles sobre sus adicciones, la familia, la paternidad, la importancia de sus dos hijas, Billie y Georgia, a quienes dedica varias páginas del libro; y cómo vivió con la ELA.

La sinopsis de las memorias describe: "Este libro captura todo, desde el esfuerzo de sus primeros años en Hollywood y la paz de la sobriedad duramente ganada hasta la profunda claridad que llegó con su diagnóstico de ELA".

En su última entrevista, publicada tras su fallecimiento, el actor espetó: "Luchen con todo su ser y con dignidad. Cuando se enfrenten a desafíos, ya sean de salud o de cualquier otra índole, luchen. Nunca te rindas. Lucha hasta tu último aliento. Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo, pero nunca me arrebatará el espíritu. Espero haber demostrado que puedes afrontar cualquier cosa. Puedes afrontar el fin de tus días. Puedes enfrentar el infierno con dignidad. Lucha y mantén la frente en alto. Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras".