Hideo Sakaki, actor y director de cine japonés, ha sido condenado a ocho años de cárcel por agredir sexualmente a dos actrices

"Se trata de un crimen malicioso y despreciable que explotó la diferencia de estatus entre director y actor", sostiene el presidente del tribunal que ha llevado el caso

TokioHideo Sakaki, actor y director de cine japonés, ha sido condenado a ocho años de cárcel por agredir sexualmente a dos actrices entre 2015 y 2016, según ha informado la cadena de televisión pública 'NHK'.

"Se trata de un crimen malicioso y despreciable que explotó la diferencia de estatus entre director y actor y violó severamente la libertad sexual de las mujeres", ha asegurado el presidente del Tribunal de Distrito de Tokio, Shoji Miyata, este viernes 6 de marzo al emitir la sentencia.

Los supuestos abusos y la defensa de Hideo Sakaki

Al parecer y según recoge el presidente del tribunal, Hideo Sakaki, de 55 años, había sido acusado de aprovecharse de su posición como director para agredir sexualmente a una actriz de unos 20 años de edad en 2015, y de abusar de otra un año después tras convencerla de que su carrera podría verse afectada si no accedía a mantener relaciones sexuales.

Nada más conocerse la condena interpuesta por el Tribunal de Distrito de Tokio, Sakaki ha apelado la decisión y la condena interpuesta por el tribunal.

Además, el actor y director japonés ha recalcado que mantiene su inocencia, postura por la que sigue firme desde 2024 cuando fue arrestado inicialmente por un delito de agresión sexual.

Las acusaciones sobre el actor y director de cine japonés

El actor y cineasta ya estaba siendo investigado entonces por supuestas agresiones sexuales a otras mujeres, cuyos testimonios fueron publicados por la revista japonesa 'Shukan Bunshun' en 2022, en pleno apogeo del conocido como ‘#MeToo japonés’.

Según las mujeres, que quisieron permanecer en el anonimato, Sakaki abusó de su posición para propasarse y coaccionarlas para mantener relaciones sexuales a cambio de promesas sobre el futuro de sus carreras.

Por su parte, Hideo Sakaki ha reconocido haber mantenido relaciones sexuales con algunas de ellas, pero afirma que fueron consentidas. El caso derivó en la cancelación del estreno de su película ‘Honeymoon’, que aborda el tema de la violencia machista.

Manifiesto contra los abusos sexuales en la industria del cine japonés

Las acusaciones contra Hideo Sakaki se suman a las que cayeron sobre el cineasta japonés Sion Sono en 2022. Este último también fue acusado por varias mujeres. Las víctimas sostenían que el cineasta las acosó e intentó tomarse licencias sexuales con "la mayoría de (sus) protagonistas femeninas" durante años, según un artículo publicado en 2022 por el medio de comunicación 'Shukan Josei Prime'.

Según las mujeres, que también se refugian en el anonimato, ambos habrían abusado de su posición para propasarse y coaccionarlas para tener sexo a cambio de promesas sobre el futuro de sus carreras.

Estas revelaciones llevaron a decenas de profesionales de la industria japonesa, entre los que figuran nombres como los de los directores Hirokazu Kore-eda y Miwa Nishikawa, a suscribir un manifiesto en contra de estos abusos.