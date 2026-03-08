Fiesta 08 MAR 2026 - 18:56h.

Esperanza Gracia se despide de su sección en la que da el ranking de los signos del zodiaco tras más de tres décadas en Telecinco

"¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba?" Una frase que durante años ha resonado en las madrugadas de Telecinco y que se convirtió en todo un sello de identidad de Esperanza Gracia. Ahora, tras más de tres décadas de horóscopo, la astróloga se despide de la televisión en 'Fiesta'.

Hace 27 años desde el primer día que Esperanza Gracia nos regalaba sus noches mágicas en Telecinco con su programa: 'El horóscopo de Esperanza Gracia'. Una sección en la que semana tras semana la astróloga daba el ranking de los signos del zodiaco. En su larga trayectoria profesional, que dura hasta el día de hoy, Esperanza se ha hecho un hueco en la televisión y se ha ganado el cariño de los espectadores desde sus inicios en programas como 'De domingo a domingo' o 'Día a día'.

Hoy, la astróloga dice adiós muy satisfecha por todos los momentos que ha vivido en esta cadena: "Se cierra una madrugada que ha durado 30 años (...) Estoy muy feliz y agradecida con toda la gente que me ha seguido y me sigue", decía una emocionada Esperanza Gracia, que seguidamente aclaraba: "No voy a dejar el horóscopo, solamente dejo este programa de la noche".

El último horóscopo de Esperanza Gracia en 'Fiesta'

"Me siento una afortunada. El poder vivir de algo que te gusta tantos años, cuando no creía nadie en este país en la astrología (...) Algo me ha protegido, formo parte del mobiliario de Telecinco", aseguraba Esperanza Gracia en el programa de Emma García, donde, además, contaba cómo empezó en el mundo de la astrología.

Además, en 'Fiesta', Esperanza Gracia concedía su último ranking del horóscopo. Un momento de lo más especial que ponía el broche final a esta larga etapa de uno de los rostros más queridos de Telecinco, que recibía al final de la entrevista un ramo de flores como homenaje a tantos años mientras el público se ponía en pie para dedicarle una ovación.