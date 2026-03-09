La actriz y el futbolista han alimentado los rumores sobre una posible relación sentimental tras dejarse ver juntos en los últimos días

El relato de Ester Expósito contra la violencia vicaria: “Meses después conocí la historia completa”

Compartir







En los últimos días, Ester Expósito y Kylian Mbappé se han convertido en uno de los nombres más sonados en redes sociales y en la prensa internacional. La actriz y la estrella del Real Madrid han sido vinculados sentimentalmente después de que varias pistas, fotografías y encuentros situaran a ambos juntos entre Madrid y París.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, las imágenes y sus citas filtradas han desatado un auténtico revuelo mediático y han llevado a muchos a hablar ya de la posible pareja sorpresa del año.

PUEDE INTERESARTE El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé deja el hospital tras un cuadro agudo de gastroenteritis

Los rumores surgieron a finales de febrero, cuando el bloguero francés Aqababe reveló que ambos habrían coincidido el pasado 25 de febrero en Madrid.

La cita en Madrid

"Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo actualmente. Estuvieron juntos el 25 de febrero en Madrid, y varias personas los vieron ayer en el bar Pullman, el Décimo Cielo, besándose toda la noche", escribía este pasado viernes, 6 de marzo, en sus redes sociales junto a varias instantáneas.

De acuerdo a su versión, aquella noche ambos habrían acudido a un 'rooftop' bar del hotel Pullman, donde varios testigos aseguraron haberlos visto conversando con gran complicidad e incluso besándose durante la velada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque estas afirmaciones no han podido verificarse, las supuestas imágenes y comentarios en redes sociales bastaron para que el rumor comenzara a expandirse en cuestión de horas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Desde ese momento, cada movimiento de la actriz y del delantero francés empezó a ser analizado al detalle por usuarios de X, Instagram y TikTok, así como por parte de medios especializados en crónica social.

Los tres encuentros en París

Días después, ambos fueron situados en París, ciudad especialmente simbólica para el futbolista, originario de la capital francesa.

En ese momento, Mbappé se encontraba en Francia recuperándose de una lesión de rodilla, mientras que Expósito había viajado allí por compromisos profesionales relacionados con la Semana de la Moda de París y un evento celebrado en el Museo del Louvre.

Según han publicado varios medios, durante su estancia en la ciudad ambos habrían compartido al menos tres citas diferentes. Una de ellas habría sido una comida en un restaurante con vistas directas a la Torre Eiffel, donde se les vio relajados y muy cercanos.

Otra de las salidas habría tenido lugar por la noche en un club de moda de la capital francesa. Allí, varios testigos aseguraron que se mostraron cómplices e incluso afirmaron haber presenciado un beso, aunque no existen pruebas que confirmen ese momento.

Pero uno de los detalles que más ha llamado la atención es el lugar donde supuestamente habrían coincidido durante su estancia en la ciudad: ambos habrían quedado en el exclusivo hotel Le Royal Monceau-Raffles Paris, uno de los alojamientos más lujosos de la capital francesa.

Situado cerca del Arco de Triunfo y de los Campos Elíseos, este hotel es conocido por ser uno de los preferidos de las 'celebrities'. El establecimiento cuenta con galería de arte, cine privado, spa y restaurantes de alta cocina, lo que lo convierte en un habitual punto de encuentro de numerosos rostros conocidos.

El interés mediático se disparó justamente en este enclave, ya que se ha viralizado un vídeo en el que Mbappé sale del establecimiento y se monta en una furgoneta en la que ya le espera la protagonista de 'Élite', que se muestra con una gorra intentando cubrir su rostro.

Las últimas imágenes regresando a la capital española

Las últimas imágenes, publicadas por la revista '¡Hola!', han alimentado aún más los rumores de noviazgo. Ambos han sido captados regresando a Madrid en un jet privado, propiedad del entorno del futbolista.

Las capturas de ambos descendiendo del avión, ella vestida con vaqueros, top blanco y una gorra, y él con una sudadera blanca que luce un trébol de cuatro hojas, muestran lo que parecía ser el final de su escapada francesa.

A pesar del enorme revuelo generado, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Ambos han mantenido un perfil bajo en redes sociales y no han confirmado ni desmentido las informaciones que circulan sobre ellos.