El objetivo de la campaña es sensibilizar y tomar conciencia de lo compleja que es la violencia vicaria

Investigan a un hombre por violencia vicaria tras no devolver a su hija con su madre durante cinco meses en Canarias

La actriz Ester Expósito narra la nueva campaña institucional del Ministerio de Igualdad por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer. En ‘La búsqueda del tesoro’ cuenta la historia de cómo un hombre usa a su hija para hacer daño a la madre, según 'Europa Press'.

El objetivo de la campaña, según la ministra de Igualdad, Ana Redondo, es la de “sensibilizar, tomar conciencia de lo compleja que es la violencia vicaria y también de dar alternativas, de seguir avanzando”: “Nuestra lucha tiene que ser incansable. Es una lucha hacia la democracia, hacia la igualdad de derechos y hacia, como digo, mayores cuotas de civilización”.

Inés y Matías, la pareja protagonista del caso real que inspira el anuncio

Expósito cuenta en el vídeo cómo, hace un tiempo, recibió un mensaje que parecía inofensivo: un joven le pedía grabar un breve vídeo para una “búsqueda del tesoro” con la que planeaba pedirle matrimonio a su novia. Según narra la campaña, Inés y Matías, la pareja protagonista del caso real que inspira el anuncio, comenzaron su relación en 2015.

Ambos mantuvieron una convivencia normal hasta que en 2021 empezó a cambiar, cuando se quedó sin trabajo. Celos, control del teléfono, las primeras agresiones y las repetidas rupturas y reconciliaciones. La actriz cuenta que un día Matías recogió a la hija de ambos en el colegio y desapareció con ella durante tres días en un camping sin cobertura. Al regresar del trabajo, Inés encontró una serie de notas que la obligaban a seguir pistas relacionadas con momentos íntimos de la pareja.

"Matías tiene un tesoro escondido muy especial para ti", relata en el vídeo

La cadena de mensajes desembocaba en una tablet: al encenderla, Inés se encontraba con el vídeo que Ester Expósito había grabado creyendo que formaba parte de una sorpresa romántica. “Hola, Inés. Soy Ester. Sé que estarás un poco sorprendida. Pero tranquila. Matías tiene un tesoro escondido muy especial para ti. El amor es plantar un limonero juntos. Compartir un postre. Ver tu serie favorita. Ojalá quieras pasar el resto de tu vida con él. Porque si no, Matías se va a poner muy triste y nunca más verás tu tesoro", dice la actriz.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha explicado que la campaña se centra en cinco ejes fundamentales:

Identificar esta violencia como la violación de derechos humanos , tanto de las mujeres como de la infancia.

, tanto de las mujeres como de la infancia. Sensibilizar sobre el impacto devastador que este tipo de violencia tiene en la vida cotidiana.

Enseñar a la sociedad a reconocer señales de alarma.

Reforzar la confianza en los recursos institucionales.

Martínez Perza señala que existen servicios especializados para orientar y proteger a las mujeres y a sus hijos: "La violencia vicaria no puede tener justificación ni silencio cómplice. Ningún maltratador puede ser un buen padre", destaca para añadir la violencia vicaria se puede "prevenir, detectarla y detenerla". En 2025, han sido asesinados por violencia vicaria tres menores y 65 desde 2013.