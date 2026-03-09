Miguel Salazar Madrid, 09 MAR 2026 - 16:58h.

La periodista Rosa Conde desvela desde Estados Unidos la última hora del ataque en la casa de la cantante

Detenida una mujer tras disparar contra la mansión de Rihanna en Beverly Hills, Los Ángeles, California, mientras la artista estaba dentro

Una mujer de 30 años ha sido detenida en las proximidades de la mansión de Rihanna en Los Ángeles tras lanzar disparos contra la vivienda. Según explican los investigadores que recaban todas las pistas para esclarecer las motivaciones del ataque, la autora de los hechos estaría "obsesionada con ella", informa desde Miami (Estados Unidos) la corresponsal Rosa Conde.

Los detalles del brutal ataque

"Se cree que tenia algún trastorno mental esta mujer. Estaba obsesionada con la artista y efectivamente por eso se acercó y disparó la mansión. Se descarta que fue un problema pasado", puntualiza la periodista en 'El tiempo justo'. Los agentes continúan investigando qué ha podido suceder después de que la arrestada haya lanzado entre "7 y 10 disparos" contra la cansión en la que habitan la artista, su pareja y sus tres hijos.

Hasta "cuatro balas" atravesaron la pared de la mansión. Todo ocurrió a las 13:21 horas (hora local de Los Ángeles) y, solamente treinta minutos después de los hechos, los agentes ya estaban procediendo a la detención de la mujer. "Lo ultimo que vamos conociendo es que ella llegó en un tesla blanco y sin bajarse del coche, se puso a disparar esas ráfagas", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia Rosa Conde.

A partir de ese momento, se activa un gran dispositivo policial con helicópteros incluso que han terminado con la detención de la atacante, quien se encontraba "en un centro comercial". También hemos podido saber que la intérprete de éxitos como 'Umbrella' o 'Diamonds' estaba "dentro" de la mansión cuando se han lanzado los disparos. Eso sí, los agentes han precisado que no se han hallado heridos por el suceso.