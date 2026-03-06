Descubre quién tiene el "cuerpazo" de la edición para el presentador de 'El tiempo justo'

"Menudo casting de tías y de tíos guapos, de gente que está muy potente", señalaba César Muñoz antes de dar paso a un vídeo en el que se muestran los "cuerpazos" de los concursantes de 'Supervivientes 2026'.

Una edición que arrancó este jueves 5 de marzo y en el que participan, entre otros, personajes reconocidos con llamativas figuras como son Jaime Astrain, Maica Benedicto, Álex Ghita, Teresa Seco o Gerard Arias.

Sin embargo, Joaquín Prat tiene claro cuál de ellos destaca como "el cuerpazo de la edición" y no ha dudado en confesarlo en 'El tiempo justo'.

¿Quién tiene el "cuerpazo" de la edición, según Joaquín Prat?

Dejando a un lado "los cuerpazos de ellas", sobre los que se niega a hablar, Joaquín Prat no duda en señalar cuál es "el cuerpazo de hombre de esta edición": "Es Jaime Astrain".

Y, aunque Belén Ro señala el de Gerard, el presentador niega con la cabeza: "¿Te has fijado bien en los cuerpos? El mejor es el de Jaime Astrain?". Sin embargo, cuando la colaboradora niega, Joaquín Prat ríe incrédulo: "¿Que no te has fijado en los cuerpos? No te lo crees ni tú. ¡Vamos, hombre!".