Sergio asegura que Tamara le llamó para pedirle ayuda: "Me dijo que le habían cortado el suminstro del agua"

Sergio, un amigo de Michu -la expareja de José Fernando Ortega Mohedano, fallecida en 2025-, ha venido a 'El tiempo justo' dispuesto a lanzar acusaciones contra su hermana Tamara por algo que hizo con un dinero que le dejó. Según su versión, esa cantidad que le transfirió debía servir para solucionar una situación extrema a la que había llegado su madre.

"Un día me llama y me estuvo comentando que su madre estaba pasando por un mal momento, que le habían cortado el suminstro del agua", comienza diciendo Sergio desde el plató. Tamara, mientras, estaba en videollamada escuchando todo lo que le decía el amigo de su hermana.

La respuesta de Tamara deja asombrados a los colaboradores

Fue el pasado 24 de octubre cuando ocurrió esa llamada. "Había tenido relación con la madre, le vaba vergüenza pedir el dinero. Le di los 130 euros", agrega. La sorpresa de Sergio vino al día siguiente, cuando vio algo en las redes sociales de la madre de Michu que le dejó sin palabras. "El 25 de octubre su madre subió en Instagram el brazo tatuado con el nombre de Michu: María Jesús", cuenta Sergio.

La respuesta de Tamara ha dejado sin palabras a todos los colaboradores del programa de Telecinco, que no han dado crédito. "Antes habíamos estado hablando de los productos de la peluqueria", dice en relación a otro desencuentro que tuvo con él. "Eres una enreda... nivel leyenda", le lanza Joaquín Prat entre risas.

"El tatuaje se lo pagó mi madre, nosotros no hablamos nada. Nostros hablamos el tema de los productos de la peluquería", continúa Tamara generando el asombro de los colaboradores.

Sergio asegura que está todo "comprobado". "Tengo el resguardo del bizum", aclaraba.