Tania Déniz sufre una durísima pérdida: “No era el momento, aún te quedaba mucho”

Natalia Sette 09 MAR 2026 - 15:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se despida con un emotivo comunicado de una de las personas más importantes de su vida

Tania Déniz comunica un importante paso profesional tras pasar por un complicado momento

Compartir







Tania Déniz atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores una triste noticia: la durísima pérdida de una de las personas más importantes de su vida.

La influencer ha querido despedirse públicamente de su abuelo a través de sus redes sociales con un emotivo vídeo recopilatorio lleno de recuerdos juntos. En las imágenes aparecen tiernos momentos, celebraciones familiares y escenas en las que ambos comparten una de sus grandes pasiones: el fútbol y, en especial, el amor por el Atlético de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Tania Déniz aclara si está embarazada de su novio Carlos Martín tras hacer saltar las alarmas

“De un día para otro, te nos fuiste”, comienza diciendo Tania en el texto que acompaña la publicación. La canaria explica que la pérdida ha sido completamente inesperada y que todavía le cuesta asimilar lo ocurrido. “La misma fecha que la primera vez que te llevé de sorpresa al Metropolitano a ver a tu equipo”, recuerda con emoción.

PUEDE INTERESARTE El demoledor mensaje de Albert Barranco a Tania Déniz y Maica Benedicto tras su encuentro e indirectas

Para ella, su abuelo ha sido mucho más que un familiar. Ha sido un referente y una figura clave en su vida. “Siempre has sido la persona que más admiro en el mundo, por todo lo que nos has enseñado y nos seguías enseñando”, escribe en su despedida.

Canal de Whatsapp de Telecinco

A lo largo del mensaje, Tania también repasa algunos de los momentos más especiales que compartieron juntos. Recuerda los partidos del Atlético que veían y comentaban, los dulces que comían “a escondidas” o los bailes que tanto disfrutaban en familia. “No era el momento, aún te quedaba mucho por disfrutarte, por seguir cumpliendo sueños juntos”, lamenta.

La influencer también ha querido destacar la fortaleza que siempre caracterizó a su abuelo. Según cuenta, su historia personal estuvo marcada por momentos muy duros desde joven, pero eso no le impidió salir adelante y construir una familia. “Una persona que vio cómo su madre moría quemándose y salió adelante, formó su familia y nos ha criado de la mejor manera”, explica con admiración.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En su mensaje, Tania agradece profundamente todo lo que hizo por ella y por su familia. “Gracias a ti y a mis dos abuelas he llegado a donde estoy. Gracias a ti muchas veces hemos podido comer cuando no teníamos en casa”, recuerda con sinceridad. Para ella, su abuelo fue también una figura paterna en los momentos más difíciles. “Por haber sido padre cuando nos dejaron solas, abuelo y amigo”.

A pesar del dolor, la creadora de contenido promete mantener vivo su recuerdo. “Una parte de mí se ha ido al cielo contigo”, escribe. Y añade que seguirá hablando de él y recordándolo siempre. Tania recuerda también el último instante que compartieron juntos: “Me quedo con nuestro último momento, tú arropado con tus cosas del Atleti y yo despidiéndome, dándote besitos y poniéndote el himno por última vez”.

La influencer también cuenta un detalle que le hace sentir todavía más conectada con él: el Atlético ganó un partido importante ese mismo día. “Te llamé para desearnos suerte en el partido, pero no llegamos a tiempo esta vez de celebrarlo”, explica con emoción. “Lo haré por ti el resto de mi vida”, termina diciendo en este emotivo comunicado.

Todos sus seguidores se han volcado con ella en los comentarios, mándadole mensajes de apoyo y llenando sus redes sociales de amor y cariño. Por su parte, sus amigas se han encargado de hacer que Tania se sienta lo mejor posible y no han dudado en mandar bonitos detalles para que las tenga presente.

Carlos Martín, futbolista y novio de Tania Déniz, se despide también

Su pareja, el futbolista Carlos Martín, también ha querido dedicarle unas palabras en redes sociales. En su mensaje recuerda con cariño el tiempo que pudieron compartir juntos y todas las historias que le gustaba contar.

“Se nos fue el abuelillo… solo puedo dar las gracias por haber podido disfrutarte todo este tiempo”, escribe. El jugador también destaca la ilusión que sentía el abuelo de Tania por todo lo relacionado con el Atlético de Madrid. “De verle la cara de felicidad cuando veía cualquier cosa rojiblanca porque con su Atleti iba a donde fuera”, relata emocionado.

Carlos Martín también recuerda momentos sencillos que ahora cobran un valor especial: las meriendas juntos o las conversaciones en familia. “Gracias abuelillo por todo, te prometo que cuidaré mucho esos diplomas del Atleti que me regalaste”, concluye, antes de añadir una última frase llena de cariño dirigida a Tania: “Y yo me encargo de darle nalgadas a tu niña cuando se porte mal”.