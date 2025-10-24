Silvia Herreros 24 OCT 2025 - 15:34h.

El exconcursante de 'Supervivientes' reacciona a las indirectas de Tania y Maica tras su encuentro

Maica Benedicto desvela los mensajes que se ha enviado con Albert Barranco tras su polémica: "Lo tengo que contar"

Albert Barranco estalla tras el último encuentro de Tania Déniz y Maica Benedicto. El exconcursante de 'Supervivientes' no ha podido evitar reaccionar al vídeo que su exnovia ha compartido a través de sus redes con la exconcursante de la última edición de 'GH', con la que tuvo un breve romance.

"Encuentras a la persona con la que compartes todo: gustos, pero también traumas", escribe la modelo canaria a la que conociéramos por su participación con Samu Chávez en 'La isla de las tentaciones' en un vídeo que ha querido publicar en clave de humor a través de las plataformas. En el mismo aparece bailando junto a la ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado', reality en el que la murciana conoció a Barranco.

Sus palabras no son genuinas. De hecho, parecen ser una clara indirecta a sus respectivas relaciones con Barranco. Así lo han interpretado sus seguidores, que no dudan en bromear con el hecho de que las televisivas no solo pueden compartir su gusto por la comida, por la moda o por las redes sociales, sino que también comparten exnovio. "Comparten hasta ex JJAJAJAJA" o "Una indirecta muy directa", son solo dos los ejemplos que se pueden leer en comentarios.

El vídeo, que en estos momentos ha logrado un alcance de más de 270 mil reproducciones en Instagram y 165 mil en TikTok, también ha llegado a ojos de Albert Barranco. El extronista no ha querido hacer comentarios de manera pública, pero sí que ha reaccionado al mismo a través de su cuenta de Instagram.

Por su respuesta, la cual ha querido compartir únicamente con sus mejores amigos, más que enfadado parece con su actitud y tono estar riéndose de ellas. De hecho, opina que tras haber estado saliendo tanto con una como con otra, ninguna de las dos ha sido ni será capaz de superar que lo suyo ha terminado. "Os dejo un vídeo de dos personas que no me van a superar en sus vidas. Saludos. Os quiere vuestro amigo y vecino, Albert Barranco.

Tras esta afirmación, el que fuera tronista del dating show más famoso de Mediaset, 'Mujeres y Hombres y Viceversa', escribe una posdata. Dirigiéndose a sus close friends, el catalán se muestra demoledor mientras hace una petición de bastante mal gusto a sus amigos, a los que pide de forma directa que les den algo de dinero: "Si las veis por la calle, tirarles una limosna. Os hago bizum".