Tania Déniz comunica un importante paso profesional tras pasar por un complicado momento

30 ENE 2026 - 16:25h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores la ilusión que siente por el importante paso profesional que ha dado

Tania Déniz comunica un importante paso profesional. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha estado pasando por su mejor momento. De hecho, ha estado menos activa en redes sociales con el objetivo de mejorar, ponerse bien y seguir dando lo mejor de sí a sus seguidores. Es por ello que le ha hecho especial ilusión anunciar el increíble paso que ha dado.

La expareja de Albert Barranco se retiró del mundo de los realities tras su paso por ‘Pesadilla en el paraíso’ hace ya tres años. Desde entonces, se ha dedicado enteramente a sus redes sociales y a prosperar en el mundo influencer. Es por ello que le hace mucha ilusión anunciar que una conocida diseñadora la ha invitado a desfilar en la Semana Internacional de la Moda Flamenca. “Que no vamos pa’ Sevilla directas a desfilar en SIMOF Sevilla para Aurora Gaviño”, ha puesto junto a un post de lo más original.

Aunque no es la primera vez que acude como modelo a este desfile, esta vez es diferente, pues la creadora de contenido ha abierto el desfile. “Abro el desfile y llevo dos trajes, son increíbles”, ha compartido con todos sus seguidores. En su cara se puede ver la emoción que esto le produce, y más después de haber estado varias semanas de bajón emocional.

La canaria ha ido compartiendo todo el proceso en su Instagram, en el que cuenta con más de 400.000 seguidores. Desde que salió de su casa, pasando por el hotel y toda la preparación para estar radiante para el desfile. La exnovia de Samuel Chávez no puede estar más agradecida de haber tenido esta increíble oportunidad.

Entre todo el mar de emociones que está sintiendo, la influencer ha querido tener unas palabras de agradecimiento con sus seguidores, pues sin ellos, todas las oportunidades laborales que tiene no serían posible. “Ojalá más gente que esperamos se alegraran y se preocuparan igual que muchas de mis seguidoras”, ha puesto junto a una captura de pantalla de un bonito mensaje que le mandó una fan. “Aún no estoy al 100%, pero poco a poco lo haré y estoy trabajando vuestros consejos de dar prioridad a las cosas que se merecen y te hagan bien”, ha escrito también.

Al publicar las imágenes de los trajes que llevó en el desfile las redes sociales se han vuelto locas, llenado el post de comentarios de apoyo y cariño. Todos los usuarios coinciden en algo: Tania está espectacular vestida de flamenca. "Este año aún más especial por sus 40 aniversario y poder llevar telas que le hicieron en su día a Rocio Jurado", ha comentado la influencer junto a las fotos. Cosas como estas son las que hacen que Tania quiera salir de la cama y dar lo mejor de ella en su trabajo a pesar de estar al 100%