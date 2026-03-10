Lidia González 10 MAR 2026 - 18:45h.

La expretendienta de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ aclara cuál es su relación actual con Manu Lombardo

Manu Lombardo presenta a su nueva novia

La alfombra roja del Festival de Málaga ha tenido como una de las protagonistas a Susana Megan, que ha contestado a todas las preguntas de John Kha, en exclusiva, para ‘En todas las salsas’. La que fuera pretendienta de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla, por primera vez, de su ruptura con Manu Lombardo. Un año y medio después del mediático fin de su relación, la creadora de contenido se sincera sobre lo que significa él en su vida. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Ahora que Manu ha presentado a su nueva novia, dejando completamente sorprendidos a todos sus seguidores, no es de extrañar que sea una de las primeras preguntas que se le hagan a Susana. La creadora de contenido, lejos de rehuir de ella, se pronuncia sobre su nueva relación y se muestra muy tajante con todo lo que se está diciendo al respecto: “Cada persona tiene sus tiempos”.

“No podemos pedir a la gente que no pregunte”, admite al hablar sobre el interés que todavía sigue suscitando su pareja. Ahora que ha pasado tiempo, la creadora de contenido, que se ha sincerado sobre la agorafobia que padece, ha dado el paso de explicar qué tipo de relación mantienen en la actualidad: “La gente intenta sacar buenos y malos”.

Susana Megan le dedica unas bonitas palabras a Manu Lombardo

Susana Megan aprovecha que se encuentra frente a los micrófonos no solo para pronunciarse sobre la nueva relación con Manu Lombardo, sino que también le dedica unas bonitas palabras. La que fuera pretendienta de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre lo que significa el influencer para ella en la actualidad: “A seguir la vida”. ¡Dale al play y descubre las declaraciones de la creadora de contenido para ‘En todas las salsas’, en Mediaset Infinity!