Natalia Sette 21 ENE 2026 - 09:30h.

La expretendienta de 'Myhyv' sufre un trastorno que le impide subirse a ascensores o transporte público

Susana Megan comunica una feliz noticia junto a su novio

Compartir







Desde que saltó a la fama gracias a su participación como pretendienta de Manu Lombardo en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, Susana Megan ha sido siempre muy sincera y transparente con sus fans. Hace unos años, desveló que tenía un trastorno llamado agorafobia y ahora más que nunca debe enfrentarse a ella.

La expareja de Manu nunca ha escondido el trastorno que sufre. De hecho, hace muy poco lo volvió a sacar a la luz a través de sus ‘stories’ de Instagram, pues tiene próximamente un viaje a Roma y quiere ir cueste lo que le cueste. En la entrevista que hizo para el podcast de una famosa cadena de perfumerías, explicó que una de las cosas que más le costaba era subirse al transporte público.

PUEDE INTERESARTE El revelador significado del tatuaje más desconocido que Susana Megan se ha hecho

“No subo en ascensor, dejé de subir en Ave, no subo en avión ni barco ni metro. Pienso que me va a faltar el aire, que voy a morir”, contaba hace alrededor de dos años. Ahora, tras mucha terapia y trabajo interno, ha logrado superar su miedo a los ascensores después de cinco años sin poder subirse a uno así como a los trenes y cercanías.

PUEDE INTERESARTE Manu Lombardo presenta a su nueva novia y Susana Megan reacciona

Sin embargo, el tema de los aviones es todavía complicado para ella pero está dispuesta a superarlo para poder irse por fin de viaje fuera de España. La agorafobia, según Medline Plus, es un trastorno de ansiedad que consiste en tener un miedo irracional a estar en lugares de donde es difícil escapar.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aviones, trenes, metros…sitios que podrían provocar pánico y sensación de estar atrapado, indefenso o avergonzado. La propia Susana explicaba que cuando piensa en enfrentarse a lugar de estos, su cabeza no para de buscar siempre una salida o pensar en el hospital más cercano siempre.

Síntomas de la agorafobia y cómo se podría solucionar

Los principales síntomas suelen estar relacionados con experimentar miedo y dependencia hacia otras personas. Sentir miedo a estar en lugares donde el escape podría ser difícil, sentir temor a quedarse solo o permanecer en casa por periodos prolongados de tiempo. En cuanto a síntomas físicos, puedes sentir asfixia, mareo, náuseas, el corazón acelerado e incluso dificultades para respirar.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Las veces que Susana ha hablado de su agorafobia, ha mencionado que sufre muchos de estos síntomas. Además, en el caso de ella, esto se ve agravado por el trastorno del pánico que también padece, un tipo de trastorno de ansiedad que causa ataques de pánico recurrentes, episodios súbitos de miedo intenso con síntomas físicos como palpitaciones, sudoración o temblores.

Aunque existen medicamentos para paliar todos estos síntomas, la solución más viable es la terapia. La influencer lleva años yendo al mismo psicólogo y reconoce que la ha ayudado muchísimo y que desde que comenzó las sesiones, ha dados pasos que jamás pensaba que iba a dar.

Estos últimos días la creadora de contenido ha compartido en sus ‘stories’ que estos meses estará muy centrada en dar pasos de gigantes hacia la recuperación completa de su agorafobia pues no hay nada que desee más ahora mismo que subirse a un avión y poder visitar una de sus ciudades soñadas, Roma.