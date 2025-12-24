Lorena Romera 24 DIC 2025 - 16:51h.

El que fuera pretendiente de 'MyHyV' posa con su nueva novia y su ex comenta en la publicación

Susana Megan habla de la nueva relación de Manu Lombardo: "Me alegro de que haya rehecho su vida"

Compartir







Manu Lombardo, de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha presentado a su nueva novia en una publicación con la que ha pillado completamente desprevenidos a sus seguidores. Un post sorpresa en el que también ha reaccionado su exnovia, Susana Megan, con la que rompió en julio del año pasado tras casi nueve años de relación.

PUEDE INTERESARTE Manu Lombardo escribe una carta a Susana Megan con varias confesiones

'Los cabesas', como se hacían llamar y les conocían en el entorno online, han vuelto a sorprender a su comunidad. Aunque primero ha sido Manu el que ha dejado sin palabras a sus incondicionales, al presentar de forma inesperada a su nueva pareja, después la reacción de Susana Megan ha sido lo que se ha llevado toda la atención.

Y es que son muchos los que, a pesar del tiempo que ha pasado desde la ruptura, -un año y medio-, no superan que Susana Megan y Manu Lombardo decidieran tomar caminos separados tras casi nueve años de relación. La pareja, que se conoció en 'MyHyV', aseguraba que era una ruptura en buenos términos, y así lo han demostrado durante todo este tiempo.

PUEDE INTERESARTE Susana Megan reacciona al último mensaje sobre el amor de Manu Lombardo

Es más, ahora que Manu Lombardo ha rehecho su vida sentimental, la reacción de Susana Megan no deja lugar a dudas. A través de un post en su perfil de Instagram, donde se le ve con una sonrisa de oreja a oreja y muy enamorado, disfrutando de planes navideños con su chica, el joven ha hecho las presentaciones oficiales frente a su comunidad en redes sociales.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Feliz navidad a todos. Os mandamos un abrazo enorme", escribe el que fuera pretendiente del programa de citas. "Qué sorpresa más bonita", "qué cara de felicidad tienes", "me alegra mucho verte feliz", o "te lo mereces", son algunos de los mensajes de cariño que ha recibido el influencer tras presentar a Ana, la joven que le ha hecho recuperar la fe en el amor.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pero el comentario que destaca en la publicación es el de Susana Megan, que no ha dudado en reaccionar al ver estas primeras fotos de Manu Lombardo con su nueva novia. La creadora de contenido ha dejado un cariño mensaje en forma de tres emoticonos: una cara enamorada, unas manos hacia arriba y un corazón rojo. Un claro gesto que demuestra que se alegra por la felicidad de su expareja.