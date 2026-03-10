Natalia Sette 10 MAR 2026 - 08:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente sobre su cambio físico desde que participó en el reality

Nieves Bolós reflexiona tras su paso por 'Supervivientes'

Nieves Bolós, 9 meses después de su paso por ‘Supervivientes’, cuenta la verdad tras haber perdido 15 kg durante el reality . La entrenadora ha decidido hablar con total sinceridad sobre los cambios que ha experimentado su cuerpo y muestra su increíble cambio físico.

A través de su perfil de Instagram, Nieves ha publicado varias imágenes mostrando su transformación física antes y después del reality . Junto a estas fotografías, la catalana ha querido reflexionar sobre un tema que conoce muy bien por su profesión y su experiencia personal: las dietas y la pérdida de peso.

“El problema no es perder peso… es volver a ganarlo. ¿Has hecho alguna vez una dieta antes del verano?”, ha comenzado planteando a sus seguidores. Con esta pregunta, la entrenadora invita a reflexionar sobre un fenómeno muy habitual: las pérdidas rápidas de peso seguidas de un efecto rebote.

Antes de entrar en el programa, Nieves tomó una decisión que reconoce que no fue fácil para ella. “Antes de entrar en Supervivientes tomé una decisión que para mí fue muy difícil: coger peso a propósito”, ha explicado. Lo hizo como parte de una estrategia para proteger su salud durante los meses que iba a pasar en condiciones extremas.

La influencer ha sido especialmente honesta al explicar el motivo detrás de esa decisión. “Sabía que allí iba a perder muchos kilos y, después de haber pasado un TCA, no quería volver a poner en riesgo ni mi salud ni mi relación con la comida”, ha confesado. Su prioridad era evitar volver a caer en dinámicas que pudieran afectar a su cuerpo y su mente.

El resultado fue una pérdida de peso considerable. “Salí con 15 kg menos, pero con las cosas muy claras”, ha señalado. A pesar del cambio físico, Nieves asegura que en ningún momento ha sentido miedo al proceso de recuperación de su cuerpo. “Sabía perfectamente que podía recuperar mi cuerpo otra vez, con estrategia y sin el típico efecto rebote que ocurre cuando se pierde peso demasiado rápido”, ha dicho con honestidad.

Ahora, su objetivo no es simplemente volver a su peso anterior, sino hacerlo de una manera consciente y saludable. Según explica, el proceso comienza por estabilizar el organismo tras meses de déficit calórico. “Primero equilibramos el cuerpo, desinflamamos y regulamos hormonas… y después trabajamos la recomposición corporal”, ha detallado.

“Tu cuerpo no necesita más extremos. Necesita estrategia”, ha afirmado. La entrenadora también ha querido lanzar un mensaje a quienes viven atrapados en el ciclo constante de dietas restrictivas. “Cuando hay estrategia, puedes tener resultados sin vivir a dieta ni renunciar a tu vida”, ha concluido.

Mostrando su cambio físico sin filtros, Nieves deja claro que su objetivo nunca ha sido perder peso rápido ni recuperarse de esta pérdida con prisas, sino cuidar su salud a largo plazo. Con una alimentación saludable y un entrenamiento adecuado para su situación.