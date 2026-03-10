Lorena Romera 10 MAR 2026 - 16:30h.

La influencer ha anunciado su retirada, haciendo alusión a problemas de salud en un comunicado con el que ha hecho saltar las alarmas

Tamara Gorro actualiza su estado de salud tras su paso por el hospital

Tamara Gorro ha emitido un comunicado con el que ha hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. La modelo, que se dio a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', lleva algún tiempo avisando a sus seguidores que no se encuentra en su mejor momento. Al menos, a nivel clínico. A pesar de que ya acudió al hospital, la influencer reconoce ahora que se saltó las recomendaciones médicas.

Aunque no explicaba el motivo concreto por el que acudía a urgencias, la televisiva de 39 años sí que se dejaba ver con el rostro compungido en unos stories en los que explicaba la situación a la que hacía frente. "Estoy omitiendo algo que no tengo por qué hacerlo", expresaba, al mismo tiempo que evidenciaba fuertes molestias a través de las muecas que hacía con su rostro.

Después de varias semanas frenéticas -tras salir a la luz su romance con Cayetano Rivera- su salud parecía decir basta. En ese momento, a la nacida en Segovia le prescribían "reposo absoluto". Algo que se saltaba a la torera y que ahora le ha pasado factura. A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera mujer de Ezequiel Garay (con quien es madre de dos hijos, Shaila y Antonio) ha emitido un comunicado en el que nuevamente hace alusión a su delicada situación de salud.

Unas palabras con las que la que fuera tronista de 'MyHyV' ha dejado muy preocupada a su 'familia virtual', como llama a los que la siguen a través de las redes sociales. "Como sabéis, hace dos semanas los médicos me dijeron que tenía que hacer reposo y ayer por la tarde se reiteraron", señala, revelando que volvió a acudir a consulta. Eso sí, tras esta nueva recomendación, Tamara Gorro ha decidido tomarse las cosas más en serio.

La drástica decisión de Tamara Gorro por su salud

"Esta vez me voy a tomar unos días de descanso total. En redes también. Físico y mental", expresa, anunciando su retirada temporal del entorno online. Con estas palabras, la influencer pretende poner en preaviso a sus seguidores, para que no se preocupen si ven que no actualiza su perfil en los próximos días. "Sé que muchos me queréis de corazón, por eso prefiero contaros esto con naturalidad en vez de desaparecer sin decir nada", reconoce.

"Espero que entendáis que no profundice, ya que es algo muy personal"

Pese a todo, Tamara Gorro ha pedido tiempo, pero, sobre todo, comprensión por no entrar en detalles más concretos. "Espero que entendáis que no profundice, ya que es algo muy personal. No os vayáis muy lejos, que en nada estoy dando guerra con mi intensidad. Os quiero mucho", se ha despedido.