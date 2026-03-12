María Pombo ha contestado tranquila al dardo lanzado por la actriz Victoria Vera tras la polémica de los Goya

Una nueva polémica ha reavivado la guerra entre actores e influencers después de que Victoria Vera fuese preguntada por María Pombo y reaccionase con unas palabras que corrieron como la pólvora en redes. "¿Quién es María Pombo? ¿Pombo? No sé. Ah, ¿la que lee? Ah, Dios mío, ¡qué tristeza!", exclamaba la veterana actriz, que también cuestionaba la presencia de creadores digitales en galas como los Goya: "¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Influencers yo creo que eran las actrices de los años 30 y 40, que las mujeres imitaban sus peinados y trajes, y leían, leían".

Lejos de entrar al trapo o alimentar el enfrentamiento generacional, la influencer ha escogido la vía más diplomática y ha restado hierro al comentario de Victoria. "No, no, no me ofendió, eh, para nada, de verdad que lo puedo entender. O sea, es que al final es un tema que hay muchas opiniones, así que ningún tipo de ofensa. Así que me alegro mucho, disculpas aceptadas y ya se acabó la polémica", asegura María, que insiste en varias ocasiones en que no se ha sentido atacada.

También ha querido desmontar cualquier lectura sobre una posible falta de respeto por la edad de Victoria. "Deseo con todas mis fuerzas llegar a los 80 y 90 e incluso como ha llegado ella, que está estupenda. O sea, que por supuesto que no veo lo ofensivo en hablar de la edad. O sea, al revés, me parece algo maravilloso", afirma, defendiendo que el debate no debería centrarse en los años que tiene cada una. De nuevo, recalca que sus palabras no le han dolido: "No, de verdad que no. Ya os he dicho que no me ha ofendido nada y de hecho no necesito unas disculpas porque no lo veo necesario. Así que bueno, pues por supuesto las acepto y feliz".

La respuesta de María sobre la polémica de los influencers

Preguntada por la discusión abierta entre actores e influencers y su presencia en las grandes alfombras rojas, María evita posicionarse con contundencia. "Es que ya, creo que ya se ha hablado mucho y creo que ya hay diversas opiniones y que ya tampoco hay mucho más que decir", responde, dejando claro que no quiere avivar el fuego. Además, recuerda que ella no es precisamente una habitual de los Goya: "Sí, yo llevo muchos años sin, bueno, he asistido una vez en mi vida y ya está, o sea que la realidad es que yo no estoy dentro de esta polémica, así que me toca a mí descansar y que respondan otros".