Durante la alfombra roja de los Premios Goya 2026, celebrados este pasado sábado, 28 de febrero, en Barcelona, la actriz Silvia Abril desató una polémica tras realizar unas declaraciones sobre la religión. En medio de las críticas que sus palabras han suscitado en diferentes sectores, incluidas voces conservadoras y grupos religiosos, el actor Jaime Lorente se ha pronunciado públicamente a través de su perfil en redes sociales.

En la gran noche del cine español, la actriz habló alto y claro sobre el auge de la fe entre las generaciones jóvenes. Preguntada por la película 'Los domingos', un drama sobre una joven que decide ingresar en un convento tras una llamada espiritual, Abril afirmó: "Me niego a aceptar que la juventud tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado".

Sus palabras no tardaron en viralizarse en las redes. Grupos vinculados a la Iglesia católica cargaron contra ella, llegando a acusarla de atacar la fe cristiana, entre otros, Universitarios Católicos. "Señora, para chiringuito el del cine español que vive de 250 millones de euros de subvenciones públicas. Lávese la boca antes de hablar de la Iglesia católica", escribieron en su perfil de X.

Ahora, y ante las duras críticas, Jaime Lorente ha querido aportar su opinión. "Estoy a punto de meterme en un nuevo jardín, pero me apetecía dar mi opinión", ha comenzado Lorente.

"Su opinión es súper respetable; otra cosa son las formas de comunicarla, aunque ahí no voy a entrar y no es motivo para condenar a nadie", ha continuado en un vídeo publicado este lunes, 2 de marzo, en su perfil de Instagram.

Y ha añadido: "Lo que no puede pasar es que por dar tu opinión te asesinen por redes. La gente se ha sentido muy atacada porque procesan una religión, aunque en nombre de esa religión se ha podido ejercer mucho odio y violencia en determinadas formas".

El actor de 'La casa de papel' ha querido dejar clara su postura: "Yo me niego a profesarla de esa forma y a mí me hace amar mejor, querer mejor y respetar mejor; sentirme y hacer sentir a los demás mejor, pero hay mucha gente a la que no le pasa eso. La persona que hace ese comentario no sabes qué relación ha podido tener con esa religión, cómo se ha podido sentir. Tienes que entender que haga ese comentario sobre eso", ha sentenciado.

Con su mensaje, ha querido defender la libertad de expresión y el derecho de cada persona a tener su propia relación con la fe.