Carlos Otero 13 MAR 2026 - 12:02h.

La expareja y concursantes de 'Supervivientes' se conocieron en 2014 en el cumpleaños del hermano de él

Las fotos de Almudena y Darío, de 'La isla de las tentaciones', hace diez años: así eran al inicio de su relación

La historia de amor y desamor de Darío y Almudena nos ha tenido pegados a Telecinco: primero en 'La isla de las tentaciones' y ahora en 'Supervivientes'. Los espectadores hemos asistido al declive y final de su relación, pero antes de ese abrupto desenlace convivieron once años de noviazgo. Así ha sido su vida en común.

Año 2014: un amor espontáneo

Los caminos de Almudena Porras y Darío Linero se cruzaron cuando ambos tenían 15 años (ahora tienen 26). El destino quiso que sus vidas coincidieran en el cumpleaños del hermano de él. En aquella fiesta, Darío tuvo que salir a recoger a un amigo y Almudena se ofreció a acompañarle. Aquel gesto tan natural fue el inicio de todo. Tras esa noche empezaron a hablar por WhatsApp y fue Darío quien dio el primer paso, aunque Almudena reconoce que no sintió un "flechazo inmediato".

2015-2018: una relación al salir de clase

Los años siguientes estuvieron marcados por un amor adolescente y sencillo. Vivían en el mismo pueblo (Cártama) y pasaban el tiempo con amigos, tardes de cine, cenas en la hamburguesería o fiestas puntuales. Al mismo tiempo, ambos completaban la ESO y el Bachillerato.

2018-2020: Darío empieza a trabajar para su suegro

Al cumplir la mayoría de edad, Darío decidió dejar los estudios para incorporarse al mundo laboral. Ya había trabajado como camarero los fines de semana y entró de lleno a trabajar en la empresa de construcción del padre de Almudena. Ella continuó formándose como administrativa y encontró empleo en una tienda de ropa. Aunque seguían viviendo con sus familias, empezaron a permitirse escapadas: viajes al Mediterráneo, visitas a Madrid y fines de semana con amigos.

2020-2022: Los años de pandemia

Las restricciones de la pandemia afectaron a la pareja igual que al resto del país. Durante las primeras semanas del confinamiento permanecieron separados en casa de sus familias. Cuando las medidas se relajaron, pudieron retomar su rutina y su relación con relativa normalidad.

2022-2024: convivencia y desgaste

En 2022 dieron el paso de convivir juntos. Esa etapa marcó sus años de mayor madurez, pero también el comienzo del desgaste. Darío empezó a hacer más planes sin Almudena y ella se animó a explorar nuevos retos, como presentarse a certámenes de belleza. Los celos de ella crecían y las posibilidades de él de cometer deslices también iban a más. Finalmente, de mutuo acuerdo, decidieron poner a prueba su relación participando en 'La isla de las tentaciones'.

2025: El punto final

Darío y Almudena viajaron a República Dominicana en el verano de 2025 para grabar 'La isla de las tentaciones'. En su vídeo de presentación aseguraban que, si lograban superar la experiencia, sería el momento de dar un paso importante: planear su boda y formar una familia.

"Quiero tener el miedo que no he tenido en once años a perderla", decía él. Ella tenía como objetivo "superar su dependencia". El desenlace ya es conocido: no superaron la prueba y regresaron de la isla separados, con la frontera entre el amor y el rencor completamente cruzada.