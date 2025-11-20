Lorena Romera 20 NOV 2025 - 13:34h.

Almudena Porras y Darío Linero llevan once años juntos. La pareja, que llega desde Málaga, ha decidido embarcarse en el reto de 'La isla de las tentaciones' como la prueba definitiva de su amor. En 2014, los enamorados se conocían en una fiesta, siendo tan solo unos adolescentes. Una época de la que han salido a la luz algunas fotos. Todo gracias al perfil de Facebook de Darío, que es público y tiene colgadas imágenes de cuando tenían tan solo 15 años.

En su vídeo de presentación para la octava edición de 'La isla de las tentaciones', Almudena (26 años) y Darío (25) aseguraban que si superan la tentación y consiguen salir juntos del programa sería momento de dar el paso más importante de su relación: planear su boda y formar una familia. "Quiero tener el miedo que no he tenido en once años a perderla", comentaba él, como reto personal. Ella, por su parte, se ha marcado como objetivo "superar su dependencia".

Su historia comienza en 2014, en el cumpleaños del hermano de Darío. Momento que cambió sus vidas para siempre. "Nunca nos hemos separado", señala la malagueña. "Yo iba a ir a recoger a las tantas de la noche a un amigo y ella se ofreció a ir conmigo", recuerda él. Un gesto de lo más espontáneo que supuso el inicio de su historia de amor.

"Seguimos hablando por Whatsapp... y surgió", señala el andaluz. Aunque "no hubo feeling como tal", reconoce ella, hubo "algo que le enganchó a él". A pesar de todo, el primer paso lo dio él. En ese momento, Almudena tenía problemas de confianza. "Me consideraba muy fea", señala entre risas en su vídeo de presentación, reconociendo que no entendía "cómo podía enamorarse" de ella.

Las fotos de Almudena y Darío con 15 años

Unos inicios de lo más inocentes de los que hay fotografías publicadas en Internet. Concretamente en el perfil de Facebook de Darío, que es público y cualquiera puede acceder a estas fotos de los inicios de su relación con Almudena, que ya se están viralizando en las redes sociales. Los dos rubios y con sus ojos azules, y ella con un piercing de aro en la nariz del que ya no queda rastro. Unas tiernas fotos que reflejan ese comienzo de su historia de amor, con unos 15 años, en los que unos jovencísimos Darío y Almudena empezaban a conocerse.

Quién les iba a decir a ellos que iban a estar juntos once años y que iban a terminar poniendo a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones'. "Llevo esperando a que se arrodille un montón de tiempo", señala Almudena, que lleva años soñando con vestirse de blanco y pronunciar el 'sí, quiero'. Es por eso que Darío confía en que su paso por República Dominicana sea clave para dar este paso definitivo en su relación.