Andrea Bueno habla de su inesperada conexión con Darío Linero, participante de la actual edición de 'La isla de las tentaciones'. La exparticipante del reality de Telecinco, que fue a poner a prueba su amor con Álvaro Álvarez a la séptima entrega del formato, ha destapado su relación con el novio de Almudena, a quien esta semana hemos visto protagonizar un importante acercamiento en las hamacas con Cristina, su tentadora.

La influencer hacía saltar las alarmas hace apenas unos días a través de sus redes tras compartir una fotografía en blanco y negro con motivo del cumpleaños de 'su primo'.

Esta imagen de los dos malagueños juntos pasó para muchos desapercibida, pues al tener edades parecidas y pertenecer a la misma ciudad, era bastante probable que Andrea y Darío se conocieran. Nada más lejos de la realidad, pues pese a llevar años coincidiendo "en los mismos bares" y tener amigos en común, entre ellos no había nada. "Nunca me lo había dicho. Se había encontrado conmigo en no sé cuántos bares y nunca me lo había dicho", ha dicho la ex de Álvaro a través de las redes dejando claro que no entiende la razón por la que Darío no se ha acercado a ella antes.

Entre ellos hay un vínculo mucho más fuerte. Una conexión que Andrea no ha tardado en hacer pública, revelando la verdadera relación que hay entre ellos. Sentada en una cafetería y junto al protagonista de esta historia, la joven confirma su vínculo con Darío, con el que ha empezado a seguirse en redes sociales hace muy, muy poco.

Entre ellos, tal y como ella misma avanzaba hace unos días, existe un parentesco real del que ni siquiera ella era consciente hasta hace unos días. Lazos de sangre que estaban ocultos y que han visto la luz tras el arranque de la novena edición de LIDLT. Una revelación de sus abuelos durante la emisión de uno de los primeros episodios dejaba a la influencer completamente anonadada.

Andrea ha recordado cómo ocurrió todo y cómo se enteró de este 'secreto familiar'. Se encontraba en casa de sus abuelos, que "viven muy cerca" del propio Darío. "Hay que ver la que se está liando este año con 'La isla', ¿eh? ¿Has visto estos que llevan 11 años...? ¡Estos son de aquí al lao!", dijo. "Claro que son de aquí al lado, ¡si es tu primo!", respondieron para sorpresa de Andrea, que se quedó "tiesa" con la confesión que le hicieron.

"Yo me enteré hace dos años, cuando salió ella en la tele y mi madre me dijo que era prima mía", ha dicho él, que ha estado todo este tiempo guardando en secreto su parentesco con Andrea. "¡Esto lo podíamos haber comenzado hace dos años!", ha dicho ella, recriminándole su silencio.

Darío y Andrea han descubierto que son "primos después de 25 y 21 años", sin embargo, y pese a que realmente se "conocen de poquito", entre ellos ha nacido algo que han prometido cuidar y preservar. Por motivos que no han trascendido, los malagueños no han sabido de la existencia del otro hasta ahora, sin embargo, confían en que lo suyo dure "para siempre". "Esto ya es para toda la vida", han dicho.