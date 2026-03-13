La foto fue tomada aparentemente entre 1999 y 2000 en Martha's Vineyard, en la villa del financiero en Massachusetts.

Está incluida en documentos publicados en Estados Unidos que contienen toda la correspondencia privada de Epstein

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Una imagen que averguenza a todo un país. La imagen que muestras juntos a los protagonistas de uno de nlos escándalos que más sacuden a la clase dirigente británica. Se trata del ex príncipe Andrés y el exembajador en Washington, Peter Mandelson , retratados en albornoz en compañía del magnate pedófilo Jeffrey Epstein, que sí que va vestido.

La foto fue tomada aparentemente entre 1999 y 2000 en Martha's Vineyard, en la villa del financiero en Massachusetts, y está incluida en documentos publicados en Estados Unidos que contienen toda la correspondencia privada de Epstein . No es la primera vez que Mandelson aparece en bata en las imágenes de Epstein.

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El exembajador de Reino Unido en Estados Unidos ha puesto contra las cuerdas al primer ministro británico, Keir Starmer, que se ha visto obligado a salir al paso y pedir disculpas por confiar en la palabra del exembajador, defendiendo que desconocía la profundidad, la magnitud y el alcance de su relación con Epstein.

Mandelson, exministro para Irlanda del Norte y también extitular de la cartera de Finanzas durante el mandato de Tony Blair, fue precisamente destituido de su cargo diplomático en septiembre tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que le vinculaban con Epstein. Además, a raíz del caso, decidió dejar el Partido Laborista a principios de febrero. Ahora está invstigado por desvelar secretos a Epstein, más aún tras aparecer tres pagos de este a Mandelson de 21.000 euros cada uno enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

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Mandelson también está siendo investigado por haber revelado presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que la Eurozona planeaba aprobar en 2010, cuando era ministro en el Gobierno del ex primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

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Andrés también ha sido acusado de filtrar información confidencial del Estado, cuando era enviado especial para el comercio exterior, al magnate pedófilo. Son acusaciones muy graves que pueden conllevar cadena perpetua.

Sus tratos con Epstein ya le han costado a Andrés todos sus títulos reales, incluidos los de Príncipe y Duque de York: ahora es simplemente el Sr. Mountbatten-Windsor. Mandelson, por otro lado, además de ser destituido de su cargo como embajador en Washington , ha dimitido del Partido Laborista y de la Cámara de los Lores.

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