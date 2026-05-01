Las cintas en las que aparece Diana de Gales fueron sustraídas "clandestinamente" del Palacio de Kensington

Abren una cápsula del tiempo que Lady Di enterró en un hospital hace más de 30 años: qué contenía

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Diana de Gales vuelve al primer plano mediático. Un nuevo proyecto sacará a la luz grabaciones inéditas de la princesa. Audios privados, confesiones nunca escuchadas y testimonios guardados durante décadas prometen mostrar "la verdad nunca contada" de Lady Di.

El documental, producido por Love Monday TV y 53 Degrees Global y que trabaja con el título provisional de "La verdad nunca contada", ha despertado un revuelo internacional, ya que no se trata de otro repaso a su vida ni de una nueva biografía. Su gran baza será escuchar a la madre de los príncipes Guillermo y Harry en primera persona durante algunos de los capítulos más duros y decisivos de su historia durante su etapa como miembro de la familia real británica.

Qué se podrá ver en el documental

Después de incontables libros, documentales, entrevistas y series inspiradas en su figura, esta serie busca diferenciarse con algo muy poco habitual: material totalmente inédito de la propia protagonista. La intención es reconstruir la vida de Diana de Gales sin el filtro con el que durante años hablaron otros sobre ella.

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Las cintas privadas que servirán de base al documental habrían sido grabadas en momentos especialmente sensibles de su vida, cuando ya atravesaba una de sus grandes crisis dentro de Buckingham.

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En esos audios, la princesa abordaría cuestiones relacionadas con su matrimonio con el entonces príncipe Carlos, la sensación de soledad dentro de los Windsor, la presión mediática, inquietudes, la llegada de la reina Camila y sus deseos de alejarse de la institución.

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Las grabaciones fueron capturadas en 1991 por el Dr. James Colthurst, amigo íntimo de la princesa. Las cintas fueron sustraídas "clandestinamente" del Palacio de Kensington y entregadas al biógrafo de Lady Di, Andrew Morton.

A lo largo de estas décadas, menos de una hora de este material se ha escuchado públicamente. Durante el documental, también aparecerán Morton, Colthurst y el editor Michael O'Mara. Los tres se sincerarán sobre los riesgos que asumió la princesa antes de su muerte.

También se espera que el documental profundice en los príncipes Guillermo y Harry, a quienes Diana quiso alejarles en la medida de lo posible del rígido protocolo de palacio.

"Diana: La verdad nunca contada" también pretende desmontar algunas ideas sobre la princesa. Durante años fue retratada únicamente como víctima e icono de estilo. Sin embargo, quienes trabajan en la producción aseguran que mostrarán también a una mujer inteligente, estratégica, carismática y plenamente consciente del impacto que generaba cada uno de sus movimientos públicos.

Las cinco horas de grabaciones inéditas, repartidas en tres episodios, ofrecerán detalles que, según Love Monday TV, "cambiarán para siempre la percepción pública de Diana". "Los espectadores quedarán asombrados al escuchar lo acertada que fue al predecir el futuro. Sin embargo, lo verdaderamente asombroso es escuchar las reflexiones de Diana sobre Carlos, Camila, Guillermo, Harry, Sarah Ferguson e incluso Andrew Mountbatten-Windsor a la luz de todo lo que ha sucedido en los años transcurridos", añaden.

La significativa fecha de estreno

Está claro que la figura de Diana de Gales sigue despertando una fascinación única. Convertida en princesa con apenas 20 años, pasó en muy poco tiempo a ser una estrella mundial.

Su cercanía con la gente, su naturalidad y su implicación en causas sociales cambiaron para siempre la imagen pública de la realeza. Fue pionera al visibilizar temas incómodos para la época. Visitó enfermos de sida cuando aún existía gran estigma social, apoyó campañas contra las minas antipersona y se implicó con personas sin hogar, niños vulnerables y colectivos marginados.

El accidente de tráfico en el que perdió la vida en París en agosto de 1997 conmocionó al mundo entero. Desde entonces, cada aniversario reactiva el interés por su figura. Precisamente por ello, el estreno del documental está previsto para el próximo año, coincidiendo con el 30 aniversario de su fallecimiento.

La fecha busca convertir el lanzamiento en uno de los grandes acontecimientos televisivos y culturales de 2027. Por el momento, la serie no tiene una plataforma asignada y se está ofreciendo a nivel mundial.