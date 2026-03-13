Natalia Sette 13 MAR 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' habla abiertamente sobre todo lo que ha aprendido yendo a terapia psicológica

Carla Flila explica cómo se encuentra tras su ruptura con Nagore Robles

Nagore Robles se abre como nunca y hace una profunda reflexión tras años de terapia. Tras compartir con sus seguidores su proyecto más íntimo , la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha querido hablar de lo que ha ido aprendiendo asistiendo a las sesiones con su psicólogo y todo lo que ha cambiado como persona.

No es la primera vez que Nagore se sincera sobre sus sesiones de terapia . La colaboradora de Telecinco ha sido siempre muy abierta con su comunidad sobre su salud mental, algo que ellos valoran enormemente ya que no es normal que un influencer de su calibre hable de temas tan delicados. Esta vez, ha decidido hablar de todo lo que ha aprendido gracias a la terapia.

“Si no hubiera sido por la terapia, no hubiera sobrevivido a la pérdida de seres queridos y rupturas sentimentales. A estar en el foco por mi vida privada y encima recibir ‘hate’”, ha comenzado diciendo. Desde que saltó a la fama en 2009 tras su paso por la casa más famosa de ‘Guadalix de la Sierra’, su vida privada ha sido muy comentada.

A esto se le suman dos grandes rupturas sentimentales: con Sandra Barneda, con quién estuvo 6 años, y Carla Flila, con quién duró alrededor de dos años. Sin duda son situaciones que le han terminado pasando factura y que ha tenido que aprender a sobrellevar a través de la terapia.

“Creo que mi forma de responder ahora es mucho más adulta, más empática, cuidando mucho más mi necesidad. He bajado mi nivel de nerviosismo y de encarar a situaciones, antes lo hacía de una forma muy cañera”, ha continuado diciendo con sinceridad. Ahora considera que resuelve sus problemas con mucha más madurez y conciencia.

“Mis amigas me dicen que estoy muy distinta”, ha desvelado. Y es que ella misma también se lo ha notado. Es por ello que agradece a la terapia haberle abierto los ojos en muchas cosas. Gracias a sus habituales sesiones ha aprendido a gestionar ciertos problemas y sobrellevar mucho mejor las situaciones complicadas que le ha tocado vivir. Nagore termina su reflexión animando a todo aquel que se esté planteando comenzar terapia a dar el paso: “Si estás pensando en iniciar este proceso, ánimo, que ahí estamos todos”