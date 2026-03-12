Isa Pantoja vuelve a someterse a un cambio de look radical

Natalia Sette 12 MAR 2026 - 14:11h.

La exconcursante de 'Supervivientes' vuelve a ir a la peluquería para cambiar drásticamente su imagen

Isa Pantoja monta un parque de juegos para su hijo en el jardín de su casa: con columpio y una enorme piscina de bolas

Isa Pantoja ha vuelto a ir a la peluquería para someterse a un nuevo cambio de look radical. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ es conocida por sus increíbles cambios de pelo. Hace unos meses decidió cortarse su largo cabello y ahora le han entrado ganas de probar algo nuevo. Las opiniones de sus seguidores no han tardado en llegar.

Tras aparecer de nuevo con su larga melena en el evento que hicieron hace algunas semanas con inspiración ‘Bridgerton’, sus seguidores pensaron que tal vez la echaba de menos. Nada más lejos de la realidad. En esta visita a su peluquero de confianza, la hija de Isabel Pantoja reiteró que era la mejor decisión que había tomado. “Ha sido un éxito el corte y me flipa. Es lo mejor que he hecho”, le dice al peluquero en un video que ha subido a su Instagram.

Por tanto, el largo del pelo no se lo va a tocar. Esta vez quiere un cambio de color. “Quiero que me des más luz, lo quiero tener más claro”, le ha dicho a su peluquero nada más llegar. Actualmente, el cabello de la exconcursante de ‘GH VIP’ es de un tono castaño oscuro y está harta de él.

Su principal objetivo es conseguir un look que le aporte mayor luminosidad a su rostro. “Vamos a ver qué es lo que se presenta y hasta dónde podemos aclarar”, le dice el peluquero. El pelo de Isa ha pasado por muchos tintes, baños de color y decoloraciones y el peluquero ha ido con mucho cuidado, pues al querer aclararlo, hay posibilidades de que el pelo se queme.

Nada de esto ocurrió y el resultado ha sido impresionante. “Pues 7 horas hemos estado sacando antiguos tintes , pero el color final ha sido todo un acierto!”, ha publicado la peluquería. Isa está encantada con su nuevo pelo y ha conseguido exactamente lo que quería. “Te dulcifica muchísimo”, le ha dicho el peluquero, y ella no puede estar más de acuerdo.

Sus seguidores le han llenado el post de comentarios muy positivos. “Estás muy guapa, te favorece el corte y el color”, le ha puesto una usuaria. Prácticamente todo el mundo coincide en que ese color le queda mucho mejor que el oscuro. “Vaya cambio!!! Un trabajazo pero ha merecido la pena. Me encantaa”, la escrito otra. “Te favorece muchísimo ese tono. Has acertado 100%”, ha comentado otra seguidora.