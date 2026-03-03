Natalia Sette 03 MAR 2026 - 15:58h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' comparte con sus seguidores su experiencia más personal con el estrés y la ansiedad y anuncia su iniciativa

Las duras palabras de Nagore Robles al recordar la muerte de su amiga

Compartir







Nagore Robles vuelve a abrir su corazón ante sus seguidores y lo hace para anunciar un nuevo proyecto muy personal. Tras varios meses marcados por altibajos emocionales y físicos , la que fuera concursante de ‘Gran Hermano' ha decidido transformar su propio proceso en una experiencia que quiere compartir con su comunidad.

Para anunciar el proyecto, la colaboradora de televisión ha decidido hacer un vídeo muy íntimo, contando su experiencia con el estrés y la ansiedad. “No siempre estoy bien y me ha costado mucho admitirlo”, ha comenzado confesando con total honestidad. Lejos de querer mostrar una imagen de fortaleza constante, la influencer ha querido reconocer que ella también atraviesa momentos complicados.

“Hay días en los que el estrés me supera y en los que siento que no puedo más, en los que estoy para todos menos para mí”, ha desvelado con honestidad. Esa sensación fue lo que la hizo pensar y llegar a la conclusión de que necesitaba una solución para esta situación. “Necesito parar para escucharme, para saber qué quiero sembrar esta primavera, qué quiero nutrir y qué estoy lista para dejar florecer”, ha continuado diciendo.

PUEDE INTERESARTE El secreto de Nagore Robles para combatir la retención de líquidos: la técnica que arrasa entre los deportistas

Con esa idea nace su nuevo proyecto. Junto a su amiga Marieta, Nagore ha organizado un encuentro muy especial. “Marieta y yo hemos creado esta mañana porque nos lo habéis pedido muchas veces pero, sobre todo, porque lo necesitamos”, ha explicado con sinceridad. El evento, bajo el concepto de “florecer”, busca ofrecer un espacio de pausa consciente.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Queremos compartirlo contigo si tú también necesitas parar, sin exigencias, sin ruido”, ha añadido. La idea es sencilla: regalarse unas horas para reconectar con uno mismo. “Será una mañana sencilla: meditación, respiración, yoga consciente, un espacio sin presión”, ha detallado Nagore. El encuentro tendrá un precio de 80 euros, aunque con un toque solidario: el 50% de lo recaudado será donado a una protectora de animales. Una causa con la que Nagore siempre se ha mostrado especialmente comprometida. “Es para recordarte que ya sabes florecer cuando te respetas”, ha concluído.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El evento ha tenido muy buena acogida por parte de sus seguidores. La mayoría de los comentarios son de personas preguntando por dudas para apuntarse o agradeciendo que una influencer con tanto alcance fomente este tipo de actividades. "Que bonito ver a gente tan influyente expandir la importancia de estos eventos", ha puesto una de sus seguidores. Todavía no se sabe con certeza pero parece que el nuevo proyecto de Nagore será todo un éxito.