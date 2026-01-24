Nagore Robles comparte una emocionante noticia

Natalia Sette 24 ENE 2026 - 10:01h.

La presentadora comparte con sus seguidores una feliz noticias tras los momentos tan complicados que ha vivido

El secreto de Nagore Robles para combatir la retención de líquidos: la técnica que arrasa entre los deportistas

Nagore Robles ha comenzado el año teniendo que acudir varias veces al hospital. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha pasado por una complicada gripe A que la ha tenido en casa durante varios días. Ahora, algo más recuperada, ha querido compartir con sus seguidores una emocionante noticia.

La presentadora siempre se ha mostrado muy abierta con sus seguidores, tanto para lo bueno como para lo malo. Tras muchos días compartiendo malas noticias, la influencer por fin ha aparecido en sus ‘stories’ con buenas noticias. “Estoy contenta porque acabo de tener terapia y le he ido contando porque hacía tiempo que no nos veíamos porque he estado muy mala”, ha comenzado diciendo Nagore.

Con la gripe A que le derivó en una fuerte bronquitis, Nagore se ha mantenido aislada de absolutamente todo con la única intención de curarse. Aunque la terapia es online, la influencer no tenía ni siquiera fuerzas para tener una sesión hasta ahora. Lo que no se esperaba la expareja de Sandra Barneda es salir tan feliz de la reunión con su psicóloga.

“Me ha dicho que me ve muy contenta, me ve feliz y es que a veces uno no es consciente de lo que irradia y de cómo está”, ha contado con una sonrisa de oreja a oreja. Tras los duros momentos que ha vivido, la colaboradora de televisión puede por fin decir que se está recuperando y eso la hace inmensamente feliz y se nota.

Pero esto no acaba aquí, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ tiene todavía más noticias positivas que compartir con sus fans. “En el 2023 intenté hacer una formación de Yoga y por temas de salud y trabajo no pude terminarlo. Siempre lo he tenido en la cabeza porque me costó una pasta y quería terminarlo”, ha explicado con sinceridad.

Desde entonces, Nagore tenía la espinita de poder finalizar la formación. Ahora que ha estado muchos días en casa, ha aprovechado para ponerle solución. “Me apetecía terminarlo y les escribí cuando ya empecé a mejorar para ver si podía volver al curso y terminarlo”, sigue contando.

La respuesta que tanto ansiaba llegó pronto y no puede estar más contenta. “Empiezo el próximo mes y estoy muy emocionada”, ha anunciado ilusionada. Poco a poco recupera su vida después de todos los baches por los que ha tenido que pasar.