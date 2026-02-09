Carla Flila explica cómo se encuentra tras su ruptura con Nagore Robles

Natalia Sette 09 FEB 2026 - 18:34h.

La influencer se ha pronunciado sobre su estado actual tras su ruptura con Nagore Robles

Carla Flila responde a la oleada de críticas por su posado en bikini

Carla Flila concede una entrevista muy personal en la que explica cómo se encuentra tras su ruptura con Nagore Robles. A pesar de que ambas intentaron retomar la relación , la cosa no salió bien y hace unos meses se separaron definitivamente. Ahora, Carla comparte cómo se siente.

La influencer, que cuenta con más de 4 millones de seguidores en Tik Tok, nunca llegaron a confirmar su relación en un comunicado oficial pero no tuvieron nunca ningún problema en gritar su amor a los cuatro vientos . Tras la ruptura, ambas dejaron claro que se separaban en buenas condiciones y siempre se han dedicado bonitas palabras.

Esto no quita que Carla lo haya pasado mal y ahora por fin desvela en qué situación se encuentra. “Estoy tranquila, en calma, en un proceso de descubrirme y de vivirlo todo”, ha comenzado diciendo en la entrevista que dio en el podcast ‘Vaya Vaina’. La influencer ha encontrado la paz en las cosas sencillas y se encuentra en calma con ella misma.

“Cada etapa es reveladora. Hay partes de mi que digo ‘wow’ soy así. En otra etapa de mi vida estaría yendo de fiesta”, ha confesado con sinceridad. No obstante, después del complicado momento que pasó tras la separación, se ha centrado en hacer cosas que le vayan bien a su cuerpo y a su mente.

“Ahora estoy en modo terapia, deporte, yoga y ejercicios de respiración”, ha contado con una sonrisa en la cara. El tiempo le ha hecho replantearse sus prioridades y sus objetivos de vida y ahora pasa su tiempo libre haciendo, sobre todo, deporte. Además, ha recalcado lo importante que es para ella rodearse de personas que le aportan y la apoyan. “Estoy súper bien así, circulo pequeño y gente que me aporta”, ha declarado.

De lo que cabe duda es que, a pesar de haberlo pasado mal, la tiktoker se está recuperando y está sanando. Con su mente y corazón en calma, la influencer no tiene ganas de grandes cambios en su vida. Solo quiere estar tranquila y haciendo cosas que le hagan verdaderamente feliz.