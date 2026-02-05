Equipo Outdoor 05 FEB 2026 - 15:41h.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la presentadora y exconcursante de 'GH' ha recordado una pérdida irreparable para ella

Nagore Robles comparte una emocionante noticia tras su complicado momento: "Estoy muy contenta"

Compartir







Nagore Robles se ha abierto con sus seguidores, y ha compartido una publicación en su perfil de Instagram recordando, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, a una de las personas más importantes de su vida. Para la presentadora y exconcursante de 'Gran Hermano', su mejor amiga era: "De esas personas que atraviesan sin pedir permiso y se quedan para siempre", pero a la que tuvo que decir adiós demasiado pronto como consecuencia de esta enfermedad.

PUEDE INTERESARTE Nagore Robles presume de librería en su nueva casa: con iluminación integrada y hecha a medida

Con mucha sensibilidad, la influencer ha dedicado unas palabras llenas de amor a su íntima amiga modo homenaje. En el post, describe cómo llegó a su vida una persona muy especial y el cáncer se la arrebató. "Llegué con la piel rota y el corazón a la defensiva, y ella me miró como se mira a quien no necesita fingir más", ha confesado. La de Basauri encontró en ella un refugio donde podía ser ella misma y expresar todo lo que sentía sin filtros.

Pero para Nagore Robles no fue solo un apoyo emocional, se convirtió en parte fundamental de su ser: "Ella conoció todas mis versiones", ha escrito recordando una amistad forjada muy fuerte y sana. Sin embargo, la felicidad se vio truncada. El cáncer regresó de forma implacable, "arrasando" con todo. Nagore ha revivido el dolor que sintió al ver a alguien tan lleno de vida luchar por algo que no eligió. En esos momentos, las palabras sobraban: "Solo podía estar. Nada más", ha escrito la creadora de contenido.

PUEDE INTERESARTE El secreto de Nagore Robles para combatir la retención de líquidos: la técnica que arrasa entre los deportistas

Canal de Whatsapp de Telecinco

La pérdida, hace ya un tiempo, dejó un vacío que el tiempo no ha logrado llenar. La expareja de Sandra Barneda admite que "nunca volvió a ser la misma" y ha contado que pasó por una etapa de oscuridad en la que intentó esconder su pena para no incomodar a los demás: "Guardé mi pena, mi rabia y mi amargura en silencio", ha confesado.

A pesar del dolor, la influencer ha aprendido que el sufrimiento no desaparece, sino que se transforma: "No tuve otra opción que transformarlo, convertirlo en algo distinto, en algo nuevo dentro de mí", ha escrito la colaboradora. Una reflexión con la que deja claro que, a pesar del vacío, debe seguir adelante.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Ella era luz", ha dicho Nagore Robles , despidiéndose con un "te amo". Un escrito que nos recuerda que esta enfermedad es muy dura y que es vital estar al lado de quienes la padecen. Por ello, ha querido homenajear tanto a su amiga como a la lucha contra el cáncer con esta publicación tan especial.