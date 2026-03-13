Natalia Sette 13 MAR 2026 - 14:24h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña cómo va su piso en construcción y la decoración que utilizará

Naomi Asensi aclara su relación con Adrián Blanch tres años después de su ruptura

Compartir







Naomi Asensi vuelve a hablar de uno de los proyectos más importantes de su vida: su primera vivienda en propiedad. Después de meses sin apenas novedades sobre la compra que anunció en 2025 , la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha actualizado a sus seguidores sobre cómo van las obras de su nuevo piso. Y lo cierto es que no está siendo tan sencillo como esperaba.

La ganadora de ‘GH VIP 8’ ha compartido un nuevo vídeo en el que explica cómo va el proceso de transformación de su piso en Madrid. Aunque todavía no puede enseñar la vivienda por dentro, ya que sigue en construcción, ha decidido grabar el contenido desde los exteriores del edificio mientras muestra planos y fotografías de inspiración de cómo quiere que quede cuando todo esté terminado.

PUEDE INTERESARTE Naomi Asensi rompe a llorar por su estado físico y muestra las cicatrices de su pecho

“La obra de mi piso nuevo no acaba nunca”, ha comenzado diciendo entre risas, reconociendo que todo el proceso está siendo más largo de lo que imaginaba. “Todo el proceso ha sido un poco caos: decisiones, el tiempo, la obra…”, ha explicado con total sinceridad. A pesar de ello, Naomi está muy ilusionada con el resultado final.

PUEDE INTERESARTE Naomi Asensi preocupa tras acudir al hospital y someterse a pruebas

Una de las cosas que tenía claras desde el principio era la ubicación. “No quería vivir muy lejos del centro de Madrid”, ha explicado. Por eso, cuando encontró este piso de obra nueva que cumplía con lo que buscaba, no dudó en dar el paso. Está a media hora en coche del centro, prácticamente igual que su piso de alquiler actual.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Según cuenta, la distribución de la casa comienza con un pasillo de entrada que conduce directamente al salón. “Nada más entrar hay un pasillo que te lleva al salón, bastante más grande que el que vivo ahora”, ha contado ilusionada mientras enseña el plano del piso.

Aunque la estructura ya estaba definida cuando lo compró, Naomi sí ha podido tomar decisiones importantes relacionadas con el diseño interior. De hecho, tiene claro que el cambio más grande estará en el estilo decorativo. “Sobre todo lo que va a cambiar es la decoración. Ahora la tengo muy ‘cute’ y ahora la voy a cambiar completamente”, ha confesado. Adiós a los rosas y morados y hola a los blancos, negros y verdes.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La cocina será independiente, algo que al principio no era exactamente lo que tenía en mente. “Si lo hubiera pillado con tiempo le hubiera tirado la pared, pero cuando compré el piso ya estaba hecha. Pero bueno, me gusta que los olores se queden ahí”, ha comentado intentando centrarse en el lado positivo.

En cuanto al diseño, ha optado por una combinación muy concreta, algo minimalista sin colores muy estridentes. “Los muebles los puse en color ‘greige’, que es entre beige y gris. El banco de madera y toda la grifería y la pila en negro”, ha explicado. Y lo tiene claro ante posibles críticas: “No me vengáis a decir que se me ensucia con la cal porque me da igual”.

El piso cuenta con dos baños. En el de su habitación quiere hacer un pequeño cambio: “Le quiero quitar el bidet porque no lo uso nada”. Mientras que el segundo lo transformará por completo. Quiere quitar la bañera que hay y hacerlo aseo, en ese espacio, le gustaría poner un mueble para aumentar el almacenamiento de la casa.

La segunda habitación tendrá un uso muy práctico: será a la vez vestidor y zona de trabajo. Pero si hay algo que terminó de convencerla al comprar esta casa fueron dos detalles muy concretos. “Una de las cosas que me hizo decantarme por este piso fueron las ventanas, son gigantes”, ha dicho convencida mientras enseña una foto de los atardeceres que podrá ver todas las tardes.

Además, el edificio cuenta con varias zonas comunes que la enamoraron desde el principio: piscina en la azotea, zona de barbacoa, garaje y trastero. Aunque todavía queda un largo camino para que pueda instalarse, Naomi sigue convencida de que es la mejor decisión que pudo tomar y se muere de ganas por empezar su nueva ahí y enseñar el piso terminado.