Naomi Asensi preocupa tras acudir al hospital y someterse a pruebas

Natalia Sette 20 ENE 2026 - 14:14h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acude al hospital después de encontrarse mal y comparte cómo está

Naomi Asensi se sincera como nunca sobre su última ruptura sentimental

Compartir







Naomi Asensi hacía saltar las alarmas sobre su estado de salud al publicar una imagen de un termómetro con casi 39ºC de temperatura. Tras acudir al hospital, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ preocupa a sus seguidores con el diagnóstico que le han dado después de someterse a pruebas.

La ganadora de ‘GH DÚO’ compartía ayer lo desesperada que se sentía al ver que su salud no mejoraba. Lleva meses recayendo una y otra vez en resfriados y constipados y no puede más. En busca de una solución, la influencer acudió al médico para que le hicieran una serie de pruebas y le dieran respuestas.

PUEDE INTERESARTE Naomi Asensi podría ser PAS: qué es y cómo identificarlo

“Otra vez con casi 40 y me he venido al hospital ya”, ha puesto a través de sus ‘stories’. Junto a la declaración, la valenciana comparte una conversación en la que le cuenta a una amiga la conversación que ha tenido con un enfermero.

PUEDE INTERESARTE Naomi Asensi comparte su parte médico tras una infección por un tatuaje

Después de esto, la creadora de contenido se queda bastante asustada pensando que lo que puede tener es grave. Tras varias horas en el hospital, sacándole sangre y realizándole pruebas, Naomi sube otro ‘storie’ anunciando que ya tiene los resultados. “Estoy viva”, ha comenzado diciendo, intentando poner un toque de humor y dramatismo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“No es nada muy grave pero no me apetece entrar en tecnicismos”, ha dicho claramente. Tras muchas horas ingresada, lo que menos le apetece es ponerse a explicar qué es lo que tiene exactamente, una vez haya descansado y esté más tranquila, puede que comparta a través de sus redes sociales su verdadero diagnóstico.

Lo que sí ha dejado claro es que tiene que guardar reposo y eso la pone inmensamente triste, pues ya lleva varios días sin salir de casa y no le apetece tener que volver a encerrarse. “Estoy bastante depre porque se viene otra semana encerrada en casa para recuperarme y como paso de estar proyectando negatividad, cuando mejore vuelvo”, ha anunciado a todos sus seguidores.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una vez logre recuperarse y volver a tener fuerza y ganas para exponerse en público, la influencer reaparecerá de nuevo en sus redes. De momento, se mantendrá alejada para centrarse en su salud y en mejorar. Lo único que desea es que el 2026 vaya de aquí en adelante mucho mejor y que todo esto quede solo en un susto a final de año.