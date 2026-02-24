Naomi Asensi rompe a llorar por su estado físico y muestra las cicatrices de su pecho

Natalia Sette 24 FEB 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla del estado actual de su cuerpo y de las cicatrices de sus pechos

Naomi Asensi aclara su relación con Adrián Blanch tres años después de su ruptura

Naomi Asensi ha vuelto a mostrarse vulnerable ante sus seguidores. La ganadora de ‘GH VIP 8' ha compartido un vídeo en el que se sincera sobre su estado físico actual y el camino que ha recorrido hasta llegar a aceptarse tal y como es. Además, ha hablado abiertamente sobre las cicatrices de su operación de pecho.

La influencer, que lleva años hablando abiertamente de las mamas tuberosas y de las distintas intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido desde su paso por ‘La isla de las tentaciones’, ha decidido dar un paso más y enfrentarse a uno de sus mayores miedos: verse en bikini sin esconder su cuerpo.

“Probándome bikinis he llegado a 2 reflexiones”, ha comenzado diciendo en un ‘storie’ que ha publicado en su perfil de Instagram. Este simple hecho terminó con la influencer rompiendo a llorar al mirarse al espejo, pues llevaba meses sintiéndose incómoda con su imagen.

Sin embargo, algo ha cambiado. “Me gusto mil veces ‘más fuerte’ qué ‘más delgada’”, ha reflexionado. "Después de llorar por mejos xq no me veía bien para ponerme bikini y ahora me veo estupenda así soy", ha reconocido sincera entre risas.

En el vídeo, Naomi se muestra tal cual es y comparte una decisión muy importante para ella. “Por fin después de 7 años me voy a atrever a llevar las cicatrices al aire #seacabó”, ha escrito muy decidida. Las cicatrices de su pecho, fruto de varias operaciones necesarias para corregir complicaciones médicas y estéticas, han sido durante años un complejo para la valenciana. Ahora, la influencer asegura que ha llegado el momento de dejar de esconderlas para siempre.

Con esto, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' pretende mostrar la realidad de su vida y no ocultar que ella también tiene altibajos aunque a través de sus redes solo muestre cosas positivas. Este tipo de actos la acercan mucho más a su comunidad, que agredece su transparencia y la admira por mostrarse real, con complejos o sin ellos.