Naomi Asensi aclara su relación con Adrián Blanch tres años después de su ruptura

18 FEB 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela cómo está con su exnovio Adrián Blanch hoy en día

Naomi Asensi rompe a llorar al tomar una difícil decisión para ella

Naomi Asensi ha vuelto a sincerarse con sus seguidores con un ‘preguntas y respuestas’ en su perfil de Instagram. Uno de los temas que más ha despertado curiosidad es sin duda su relación actual con Adrián Blanch. La exconcursante de ‘GH DÚO’, que en los últimos meses ha reflexionado lo que supuso para ella esta ruptura sentimental , ha respondido con sinceridad a la pregunta.

“Madreeeeeee lo que os gusta un chisme amoroso, empezamos fuerte”, ha comenzando bromeando Naomi nada más leer una de las cuestiones más repetidas. Sus seguidores no dudaron en ir directos al grano y preguntarle: “A día de hoy tienes relación con Adrián? O desde que lo dejasteis en la isla nada?”. Hace tres años que separaron sus caminos definitivamente y es por ello que sus fans tienen tanta curiosidad.

La valenciana, honesta y transparente, no esquivó la pregunta. “No tenemos relación como tal, pero sí hemos tenido que tenerla en algún momento puntual por cualquier cosa, es buena!”, ha aclarado con total sinceridad. Aunque ya no forman parte de la vida diaria del otro, Naomi confirma que existe cordialidad y respeto cuando han tenido que coincidir o comunicarse.

Estas declaraciones llegan después de que la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones' reconociera públicamente que Adrián Blanch fue, para ella, el gran amor de su vida. Una confesión que generó una gran sorpresa entre sus seguidores, no solo por el tiempo que ha pasado, sino porque la influencer ha tenido otras relaciones relevantes después de la de Adrián.

Por su parte, Adrián Blanch ha rehecho completamente su vida y se encuentra en una etapa muy distinta. El exnovio de Naomi es padre y mantiene una relación estable que muestra continuamente a través de sus redes sociales. Sin duda alguna sus caminos se han separado definitivamente pero no quita que sigan teniendo una relación cordial cuando sea necesario.

A pesar de no haber terminado la relación en buenos términos, el paso del tiempo han calmado las aguas y no se guardan ningún tipo de rencor que pueda alejarlos de mantener una buena relación.