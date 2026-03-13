Iván Sevilla 13 MAR 2026 - 14:38h.

La iniciativa vecinal quiere que el parque de Los Condes de Monforte de Lemos sea "más natural, sin intervenciones innecesarias"

También les preocupa la "pérdida de árboles talados", aunque el Ayuntamiento asegura que "serán trasplantados o sustituidos"

LugoUnos vecinos de Monforte de Lemos (Lugo) están movilizándose y siguen luchando para frenar la construcción de una gran fuente en el Parque de Los Condes del municipio. "No la necesitamos", aseguran.

El ayuntamiento monfortino anunció en 2025 unas obras de reforma del espacio público que comenzaron a principios de marzo. Pero a quienes disfrutan a diario del lugar no les convence del todo el proyecto.

Por ello, ya protagonizaron algunos actos de protesta como el del domingo 8 de marzo. También desde inicios de mes están recogiendo firmas en Change.org para sumar apoyos en contra de la "fuente gigante".

Según explican en el manifiesto publicado en la citada plataforma, desean "más verde, más sombra y más vida" en la zona recreativa tan frecuentada por los residentes de Monforte. "Un lugar para pasear, descansar y jugar con los niños", recuerdan.

"Lo que necesitamos es más cuidado del parque y que sea más natural, sin intervenciones innecesarias", defienden en referencia a la instalación del elemento ornamental que tendrá "25 metros de diámetro", tal y como especificó el consistorio.

En pleno centro de la localidad, Los Condes es un oasis que ayuda a combatir los "crecientes desafíos ambientales a los que se enfrentan hoy las ciudades", añaden desde la organización vecinal. Mencionando el "aumento de temperaturas o la pérdida de biodiversidad".

"Árboles ya talados, un patrimonio que tarda décadas en formarse"

Ante tal contexto descrito, piensan que las políticas urbanas deben comprometerse a "proteger los árboles existentes" en vez de cortarlos como ocurrió estas semanas atrás en el parque.

"Algunos ejemplares ya han sido talados en la zona afectada para dar cabida a la nueva fuente", lamentan y muestran su preocupación porque "su pérdida supone un impacto ambiental y paisajístico significativo".

Los vecinos recuerdan que "los árboles maduros dan sombra, reducen temperaturas, mejoran la calidad del aire" y hacen que los espacios verdes sean "más habitables". Además, "son un patrimonio que tarda décadas en formarse".

Incorporan en su escrito las "dudas técnicas y posibles deficiencias en relación a algunos aspectos del proyecto, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de la normativa de accesibilidad y a la viabilidad del trasplante de ejemplares de gran tamaño".

El Ayuntamiento de Monforte defiende que los árboles "serán trasplantados o sustituidos"

Por su parte, el Ayuntamiento de Monforte continúa defendiendo que "un arce, un liquidámbar y dos cerezos serán trasplantados para su reubicación dentro del propio parque o sustituidos por otros árboles de la misma especie con cepellón".

"Los acebos serán trasplantados en otras parcelas municipales", concretó igualmente, aparte de ensalzar la construcción de la enorme fuente para que sea "un elemento de atracción turística y orgullo para los monfortinos".

Así lo expresó el alcalde José Tomé Roca al presentar la idea que busca "reactivar el espacio central del parque", entre la calle Cardenal y el Cuadrado, "dándole un aspecto singular y espectacular".

Espectáculos visuales en momentos puntuales en la fuente

Si todo va según lo previsto en el plazo de ejecución de las obras, la gran fuente estará acabada antes de agosto de este 2026. La instalación contará con diferentes modos de programación adaptables a horarios de baja y alta afluencia.

El consistorio detalló que permitirá organizar espectáculos visuales y especiales en momentos puntuales, con efectos que se controlarán de forma remota, "ajustando la altura de los surtidores para optimizar el consumo de agua".

El plan de reforma en el espacio público incluye cambiar los parterres, además de colocar "nuevas farolas y el doble de bancos" de los que hay actualmente. Toda la actuación tiene un presupuesto de 677.018,89 euros, tras alcanzar el acuerdo con la Diputación de Lugo.