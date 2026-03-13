Gloria Camila desvela un dato en el que no coinciden José Ortega Cano y su pareja, Álvaro García

Gloria Camila, sobre las acusaciones de que Álvaro García estaba a "dos bandas": "Lo que haya hecho estando soltero ni me va ni me viene"

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Tras escuchar las declaraciones de Álvaro sobre ella y sobre su suegro José Ortega Cano, llega el turno de Gloria Camila en 'El tiempo justo'. Es el mismo Joaquín Prat quien le pregunta directamente: "¿Qué dice tu padre? ¿Qué rollo tiene Álvaro con él?".

"Mi padre, como veréis, si yo soy feliz, él es feliz. Se llevan muy bien, genial. Además, a mi padre que le encanta el flamenco y le encanta escuchar el compás de las palmas y de los nudillos...", confiesa la colaboradora.

Sin embargo, hace una confesión sobre algo en el que no son compatibles: Álvaro no es "precisamente" taurino, aunque esto no supone ningún problema para ellos: "Tampoco pasa nada, eh. No es una obligación en el currículum para ser mi novio".

Gloria Camila, completamente enamorada

Según cuenta Gloria Camila, "Álvaro es una persona que es súper antiprensa del corazón y no le gusta que se le conozca por otra cosa que no sea su música". Razón por la cual, Joaquín Prat opina: "Si es así, lo vuestro es amor".

"Claro, porque al final mi vida es rodeada de polémicas que yo ni busco, ni las hago, pero él quiere apartarse de eso aunque quiere seguir conmigo. Por eso digo que antes y después de Venecia hay muchas conversaciones que son las que hay que tener para estar hoy como estamos", señala la colaboradora.