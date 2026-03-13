Gloria Camila y Yulen Pereira critican las palabras de Íñigo Onieva tras la polémica generada por su nuevo club privado

Íñigo Onieva aclara la polémica tras sus declaraciones sobre su club privado: "La comunidad latina está más que bienvenida"

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Las declaraciones de Íñigo Onieva sobre el club privado que acaba de inaugurar en Madrid han generado una fuerte polémica. “No queremos que esto se convierta en el club de los latinoamericanos tampoco. Queremos que haya un equilibrio entre la comunidad local y la internacional”, afirmó el marido de Tamara Falcó. Sus palabras provocaron una oleada de críticas en redes sociales, aunque Onieva defendió después que todo se trataba de un malentendido.

Joaquín Prat quiso conocer la opinión de los colaboradores de 'El tiempo justo' sobre las palabras del empresario. Gloria Camila fue directa: "Como latina tengo que decir que Íñigo tiene unas palabras muy desacertadas, además sobre todo cuando haces una mención a los latinoamericanos ya de por sí estás haciendo una exclusión. Entiendo que su club privado puede tener un cierto perfil de socios, pero ya está haciendo un comentario a un colectivo en concreto".

Yulen Pereira: "El problema nunca es de dónde viene la gente, el problema está en la gente que sigue teniendo esta mentalidad todavía en 2026"

Además, la colaboradora añadió: "Se podría haber centrado directamente en la idea del proyecto, sin tener que meterse en polémicas innecesarias como estas".

Por su parte, Yulen Pereira se mostró aún más contundente con Íñigo Onieva: "El problema nunca es de dónde viene la gente, el problema está en la gente que sigue teniendo esta mentalidad todavía en 2026, ese es el verdadero problema de Íñigo ahora mismo. Yo soy español, tengo raíces latinas, he representado a España toda mi vida por todo el mundo y creo que el comentario es completamente desafortunado, no viene a cuento".