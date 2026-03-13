Lidia González 13 MAR 2026 - 16:25h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa todo lo que piensa de Oriana Marzoli

Zoe Bayona habla sobre su boda con su novio y se declara como nunca

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Zoe Bayona ha querido ponerse muy seria para sincerarse sobre un tema sobre el que se le lleva preguntando durante mucho tiempo. Por ello, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla claro sobre su relación con Oriana Marzoli tras participar juntas en un reality. Desde que saltase a la fama, la creadora de contenido ha sido muy cuestionada al respecto y ella no ha dudado en despejar las dudas. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Nuestros fandoms siempre han querido enfrentarnos”, comienza asegurando. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones’, que ha hablado sobre sus planes de maternidad con su novio, ha recibido numerosos ataques al respecto, tachándola de querer parecerse a la venezolana: “Dicen que la imito”. Ahora que ha tenido la oportunidad de pasar mucho más tiempo con ella en México, la creadora de contenido aclara qué tipo de relación tiene con ella y confiesa todo lo que piensa.

Zoe Bayona cuenta la historia de amor con su novio

Zoe Bayona ha querido mantener en su privacidad su nueva relación el máximo tiempo posible, pero ahora ha dado el paso de abrirse como nunca. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la historia de amor con su novio y se emociona al enviarle un mensaje. La influencer está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y lo ha compartido con todos sus seguidores. ¡Dale al play y descubre todos los detalles de su romance con su novio!