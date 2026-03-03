Lidia González 03 MAR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de los planes de futuro que tiene con su novio Andrés

Zoe Bayona aclara cómo se encuentra tras entrar a quirófano para someterse a una operación

Zoe Bayona ha querido abrir su corazón para hablar sobre el gran momento personal que está viviendo, algo de lo que le ha costado pronunciarse hasta ahora. Después del chasco profesional que acaba de vivir, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre su boda con su novio Andrés, de quien confiesa estar muy enamorada. La creadora de contenido se sincera sobre su relación y se declara como nunca. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Muy enamorada, la influencer no ha escondido nada de lo que piensa y ha hablado muy claro de los planes de futuro que tiene con él. Ahora que ha salido del reality en el que estaba participando y que, antes de entrar, se había pronunciado sobre lo que iba a pasar con su relación, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre su boda con él: “He encontrado al hombre de mi vida”.

“Nunca me he sentido tan completa”, asegura la creadora de contenido. Zoe echa la vista atrás y recuerda los malos momentos que ha vivido hasta llegar al punto en el que se encuentra y hace una profunda reflexión al respecto: “La vida te hace pasar por cosas, pero son necesarias para darte cuenta”. Además, la influencer explica qué piensa su familia sobre su relación actual.

Zoe Bayona cuenta la historia de amor con su novio Andrés

Aunque, en este momento, Zoe Bayona está viviendo uno de los mejores periodos de su vida, lo cierto es que el inicio de su romance tuvo que afrontar algunas dificultades. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la historia de amor con su novio Andrés y explica todos los detalles de cómo se conocieron. “No fue nada fácil decidir”, asegura la influencer. ¡Dale al play y descubre cómo es su romance con su novio!