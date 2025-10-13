Equipo mtmad 13 OCT 2025 - 17:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre la historia entre su expareja, Josué Bernal, y Daniela Requena

Zoe Bayona desvela en qué se ha gastado el premio de su último reality

Zoe Bayona ha vuelto al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a sincerarse al completo sobre su vida y los últimos ‘salseos’ de los influencers. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara su situación sentimental y también se adentra a opinar sobre la relación de Josué Bernal con Daniela Requena. En el programa de 'En todas las salsas' , la influencer no deja indiferente a nadie y habla sobre todas las noticias del momento. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, después de aclarar en qué punto se encuentra su relación con Josué Bernal , ha levantado muchas dudas entre los colaboradores de ‘En todas las salsas’. Tras ser vista junto a su expareja, Zoe no tiene reparo en explicar qué vínculo mantiene con él y hasta se atreve a opinar sobre su último ‘rollete’. “Estaba yo delante”, explica sobre el origen de la historia entre Josué y Daniela Requena.

Alba Carrizo, colaboradora del videopodcast, no se lo piensa dos veces y trata de indagar en la relación de los influencers. “Fue muy explícito”, comenta sobre el primer encuentro que tuvieron en un reality en el que también participaba Zoe Bayona. La invitada al programa explica, sin tapujos, todo lo que sucedió en el reality y aprovecha para dar su sincera opinión sobre el nuevo romance del que fue su novio. “Es más fácil que la tabla del uno”, añade sobre el malagueño. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo habla muy claro sobre el íntimo acercamiento entre Josué y Daniela, sino que también confiesa la conversación que tuvo con la valenciana momentos antes. “Yo fui la que le dije a Daniela que tirara para adelante”, desvela en el plató. Al también formar parte del reality en el que los influencers tuvieron su primer encuentro, Zoe vivió muy de cerca todo lo que ocurrió entre ellos. ¡Haz click y entérate de todo!

Zoe Bayona vuelve a pisar el plató de ‘En todas las salsas’ con ganas de poner todas las cartas sobre la mesa y hablar tanto de su vida como de todos los cotilleos del momento. La creadora de contenido aclara opina sin filtros sobre la relación de Yuli Cagna y Lucas, de ‘El loco amor’, y se sincera como nunca sobre su amistad con dos miembros de la familia real: Victoria Federica y Froilán. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!