Kristie Elías, mujer del concursante de 'Supervivientes', es una mujer deportista a la que le encanta el surf

La deportista tiene muy claro los valores familiares que quiere inculcar a sus hijos

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MadridDetrás de la figura del piloto español Toni Elías y concursante de 'Supervivientes', conocido por su trayectoria en el motociclismo, hay una persona fundamental en su vida, su mujer, Kristie Elías, con quien se casó en 2022. Discreta, deportiva y madre de tres hijos, la norteamericana se ha convertido con el paso de los años en uno de los pilares del expiloto. Descubrimos un poco más de ella.

Madre de tres hijos y defensora del valor de la familia

Si hay una faceta que define a Kristie Elías, mujer de Toni Elías es la de madre. Para ella, la familia ocupa el centro de su vida y de sus prioridades. La norteamericana tiene tres hijos, Kiara, su hija mayor de una relación anterior, y los dos hijos que comparte con Toni Elías, Giovanna y Antoni Robert Elías, a quien cariñosamente llaman Toni Petit.

Su forma de educar a sus hijos está muy ligada a los valores que siempre han marcado su vida. Para Kristie es fundamental transmitirles la importancia del deporte, la constancia y el esfuerzo. Cree firmemente que las actividades físicas ayudan a desarrollar disciplina, confianza y espíritu de superación.

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La mujer del concursante de 'Supervivientes' creció en un entorno familiar muy unido, donde los vínculos entre hermanos tenían un peso enorme. De hecho, eran tres hermanos, una circunstancia que marcó profundamente su forma de entender las relaciones familiares.

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Sin embargo, la vida también le enseñó el lado más duro de esos vínculos. Cuando su hermano tenía 31 años falleció, una experiencia que dejó una huella profunda en ella. A pesar del paso del tiempo, sigue recordándolo con cariño y admite que su ausencia continúa presente en su vida.

Esa pérdida reforzó aún más su convicción sobre la importancia de cuidar y valorar a la familia. Por eso intenta inculcar a sus hijos el respeto mutuo, el cariño entre hermanos y la necesidad de apoyarse unos a otros.

La mayor fan de Toni Elías

Detrás de cada deportista suele haber una red de apoyo que lo acompaña en los momentos más intensos de su carrera. En el caso del motorista, esa figura es Kristie. Desde que comenzaron su relación, ella ha sido una de sus mayores admiradoras. No solo celebra sus logros, sino que también ha estado presente en los momentos más exigentes que implica la vida de un deportista de élite.

Kristie entiende perfectamente la pasión de Toni por la velocidad y la competición. Aunque su propio mundo no gira en torno a los circuitos, comparte con él el amor por el deporte y la adrenalina que muchas veces acompaña a ese estilo de vida.

Le fascina la actividad física en casi todas sus formas, pero el surf sigue ocupando un lugar especial en su corazón. No es solo un deporte, sino un elemento que forma parte de su identidad y que marcó el inicio de su relación.

Hoy en día, el surf sigue siendo una actividad que disfrutan juntos. Siempre que pueden, organizan escapadas a la playa para practicarlo en familia. Es una forma de mantener vivo ese vínculo inicial y, al mismo tiempo, compartir tiempo de calidad con sus hijos.

Su vida profesional en el sector inmobiliario

Aunque gran parte de su tiempo gira en torno a la familia, Kristie también ha desarrollado su propia carrera profesional. En 2022 decidió dar un paso importante al incorporarse al Ryan Shaw Group, una inmobiliaria situada en Manhattan Beach, una de las zonas más exclusivas de la costa californiana.

Su trabajo dentro de la empresa abarca varias áreas relacionadas con el mercado inmobiliario. Participa en la preparación de viviendas para su venta, enseña propiedades a posibles compradores y organiza procesos de compraventa.

Es un sector que requiere habilidades sociales, atención al detalle y capacidad de negociación, cualidades que Kristie ha ido desarrollando con el tiempo. Su cercanía y su conocimiento del estilo de vida de la zona le permiten conectar fácilmente con los clientes, muchos de los cuales buscan precisamente ese ambiente relajado y costero que caracteriza a Manhattan Beach.

Además, su vida personal le ha dado una perspectiva internacional que resulta muy útil en su trabajo. Actualmente divide su tiempo entre Barcelona y Los Ángeles, algo que le permite mantener un vínculo constante tanto con Estados Unidos como con España.