Luis Merlo ha publicado una carta en la que despide a Gemma Cuervo tras conocerse la muerte de la actriz

Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años: la capilla ardiente para despedir a la actriz se abrirá este domingo en el Tanatorio de la Paz

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La actriz Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años, dejando atrás una trayectoria que la convirtió en una de las intérpretes más queridas y reconocidas de la escena española. La artista, nacida en Barcelona en 1934, desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión, y para muchos espectadores será siempre la inolvidable Vicenta de series como 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'.

Nada más conocerse la noticia, las redes se han llenado de mensajes y de publicaciones de personas anónimos y conocidos en los que se ha lamentado el fallecimiento de la actriz y se ha repasado su trayectoria profesional. Uno de ellos ha sido su compañero Luis Merlo. El actor español que compartió varios años de trabajo con Gemma Cuervo ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía de la artista fallecida a la que ha acompañado de una emotiva carta en el que ha rendido homenaje a la actriz.

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Luis Merlo homenajea a Gemma Cuervo tras su fallecimiento

"Se nos ha ido una actriz inmensa, elegante y llena de chispa: desde el teatro clásico hasta esa Vicenta inolvidable que nos hizo reír a carcajadas. Qué suerte compartir contigo aquellos rodajes de 'Aquí no hay quién viva', tus miradas, tus improvisaciones y tu generosidad infinita. Fuiste un ejemplo de talento y de vida", recordaba Luis Merlo en sus redes sociales.

"Me consuela imaginar que ya estás reunida con Mariví y Emma en el cielo, las tres de nuevo juntas, cotilleando y riendo como solo vosotras sabíais", apunta Merlo en su carta dedicada a Gemma Cuervo.

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Justo después, el actor mandaba un emotivo abrazo y trasladaba todo su pésame a la familia de Gemma Cuervo, en especial a su hija Cayetana Guillén Cuervo: "A tu familia, un abrazo enorme. Y especialmente a ti, @cayetanagc. Su amor por ti era infinito. Cuídate mucho, y lleva su luz siempre contigo. Gracias por todo, Gemma. Descansa en paz, eres eterna".

La impecable trayectoria de Gemma Cuervo

A lo largo de más de seis décadas de trabajo, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional. En televisión alcanzó una enorme popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero, que la acercaron a nuevas generaciones y reforzaron su condición de rostro imprescindible de la ficción española.

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Su trayectoria artística fue reconocida desde el principio: Premio Nacional de Televisión a la mejor actriz (1965), Premio Ondas a la mejor actriz de televisión (1967), Medalla de Oro de Valladolid a la mejor actriz (1968), Premio Nacional de Teatro a la mejor compañía (1971-1972), Premio el Espectador y la Crítica a la mejor actriz (1977), Medalla de Oro de Valladolid a la mejor compañía (1972-1973), Premio de la Asociación Independiente de Teatro de Alicante a la mejor actriz (1987) y Premio de Reus a la mejor actriz (1992).

En 2014 fue elegida Hija Adoptiva de Estepona, donde ha veraneado, y en 2018 recibió la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid en un acto en el que afirmó: "He trabajado como una leona por la cultura y por dar visibilidad a las mujeres". Ese año le entregaron también el Premio Actúa de la Fundación de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE). En 2019 obtuvo la Medalla Europea al mérito en el trabajo de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, y en 2020 el Premio a toda una vida dedicada al teatro en honor en el V Festival de Teatro Universitario.

Ganó el Max de Honor 2021, el galardón que distingue la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de las Artes Escénicas. Se lo entregó su hija Cayetana. En noviembre de 2024 los reyes le entregaron la Medalla de Oro de las Bellas Artes 2023. También recibió ese año el premio honorífico de la Unión de Actores, el Sant Jordi de Cine, el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid y el premio Amigos de los Mayores.

En los últimos años, había reducido su presencia pública y vivía centrada en su familia y en el cuidado de su salud, manteniendo un perfil más discreto aunque siempre activo en redes sociales. Aun así, seguía muy presente en el recuerdo del público y de sus compañeros de profesión, que a menudo destacaban su carácter cercano y su enorme profesionalidad en los rodajes.