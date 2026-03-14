Lidia González 14 MAR 2026 - 09:30h.

El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ confiesa hasta dónde llegó su relación con Marieta y confiesa si fue un montaje

Rubén Torres manda un duro mensaje a Bayan Al Masri y opina de su relación

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Rubén Torres se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para hablar claro sobre una historia de su pasado de la que todavía quedan muchas dudas que resolver. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ devela lo que pasó realmente entre Marieta y él detrás de cámaras. Desde que coincidieran en Honduras, la química entre ellos fue indiscutible, algo que trasladaron tras su llegada. ¿Pasó algo más de lo que ambos admitieron en su momento? ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Pedro Jota se ha mostrado muy sincero con el invitado del programa y no ha dudado en poner sobre la mesa un tema sobre el que se habló mucho: “Estaban intentando vendernos algo, me pareciste falso”. Tras esto, y después de contar cómo es su relación con el hijo de su novia, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si ha llegado a tener algo con la influencer y hasta qué punto llegó realmente su relación.

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Rubén Torres contesta a Pedro Jota: ¿Era un montaje su tonteo con Marieta?

Rubén Torres ha resuelto muchas dudas sobre su vida durante su visita a ‘En todas las salsas’, donde no han dudado en preguntarle por su relación con Marieta, con quien protagonizó un tira y afloja tras su participación en ‘Supervivientes’. Ahora que la creadora de contenido está a punto de casarse con Suso Álvarez y él está felizmente enamorado de su novia Laura, el bombero contesta a Pedro Jota y confiesa si era un montaje su tonteo con Marieta. ¡Dale al play y descubre toda la verdad, en Mediaset Infinity!

Así fue la declaración pública de Rubén Torres a Marieta tras ‘Supervivientes’

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Rubén Torres llegaba a ‘En todas las salsas’, por primera vez, recién aterrizado de Honduras para sincerarse sobre la historia de amor que había protagonizado durante su edición. En plató, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se declaraba públicamente a Marieta y contaba toda la verdad sobre su relación. Bajo la atenta mirada de los presentes en el plató, el creador de contenido le dedicaba unas bonitas palabras a la influencer.