Rubén Torres se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para actualizar todos los detalles de su vida y resolver algunas preguntas que todavía quedan por contestar después de tanto tiempo. Tras dedicarle unas bonitas palabras a su novia Laura, el que fuera participante de ‘Supervivientes’ le manda un duro mensaje a Bayan Al Masri y opina sobre su relación. El bombero no tiene problemas a la hora de decir lo que piensa y lo hace frente a las cámaras. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido está muy cansado sobre algunas cosas que se están diciendo y ha llegado el momento de que él cuente su versión de la historia. Después de todo el tiempo que ha pasado, el influencer contesta a Bayan Al Masri y desvela que era conocedor de su relación cuando estaba participando con ella en ‘La isla de las tentaciones’. “Sabía perfectamente quién era Laura, se lo conté a mitad de la edición”, asegura tajantemente.

“Nunca conté mi versión”, asegura apelando a uno de los motivos por los que siempre ha sido a él a quien se le ha puesto en duda. El ganador de ‘Supervivientes All Stars’, que se ha sincerado sobre su vínculo con el hijo de su novia, no duda en decir todo lo que piensa de Bayan Al Masri y desvela lo que opina de su relación con Miguel Martínez.

La respuesta de Bayan Al Masri: las pruebas de su relación con Rubén Torres

Después de escuchar todas las declaraciones que ha hecho Rubén Torres sobre ella, Bayan Al Masri no ha podido soportarlo y ha estallado como nunca contra él. Cansada de sus mentiras, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido que esto “ya es suficiente” y ha decidido sacar todas las pruebas de su relación con el bombero. Así, la influencer responde al exconcursante de ‘Supervivientes’ y cuenta toda la verdad.

La historia de amor de Bayan Al Masri y Miguel Martínez

Hace casi un año, Bayan Al Masri se sentaba frente a las cámaras de mtmad para aclarar su situación sentimental después de ser pillada con Miguel Martínez. A raíz de esto, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ contaba todos los detalles sobre su historia de amor y hablaba, por primera vez, sobre todo lo que han vivido juntos.