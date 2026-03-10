Lidia González 10 MAR 2026 - 18:01h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta, por primera vez, lo que realmente ha tenido con Gilbert

Helena Arauz se derrumba al hablar del apoyo de Gilbert

Compartir







Helena Arauz ha dado un importante paso al frente después de las últimas polémicas en las que se ha visto envuelta recientemente. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ rompe su relación con Gilbert y admite toda la verdad. Después de negar, en reiteradas ocasiones, lo que ha ocurrido entre ellos, la creadora de contenido le cuenta todos los detalles a Amor Romeira, quien lo ha puesto sobre la mesa en el plató de ‘En todas las salsas’. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

La que fuera participante de ‘Gran Hermano’ ha sido testigo, en primera persona, del último desencuentro entre Gilbert y Helena en una conocida discoteca. “Se estaban peleado todo el rato, le dije que él la había bloqueado”, comienza explicando. La colaboradora de televisión tuvo la oportunidad perfecta para poder hablar con la protagonista largo y tendido y enterarse de todo lo que había sucedido entre ellos: “Estaba tóxico y celoso por la discoteca”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abría en canal con Amor Romeira para confesar, por primera vez, lo que realmente había entre Gilbert y ella: “Hemos tenido una noche de pasión”. La influencer ha negado tener algo más que una buena amistad con el que fuera su compañero de edición hasta este momento, en el que ha decidido compartir esta información con Amor. La creadora de contenido cuenta toda la verdad y desvela el motivo por el que ha puesto punto final a su relación con él.

El consejo de Amor Romeira a Helena Arazu sobre Gilbert

Amor Romeira no solo ha traído a ‘En todas las salsas’ todos los datos sobre la ruptura entre Helena Arauz y Gilbert, contando todo lo que vio en la discoteca en la que coincidió con ellos, sino que ha dado un paso más. Después de ser testigo del ambiente que se respiraba, la colaboradora de televisión lo tiene claro y no duda en darle un consejo a la influencer sobre su relación. “Me demostró que es una niña sensible”, asegura al referirse a ella. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infintiy!