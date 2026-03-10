Ana Carrillo 10 MAR 2026 - 19:57h.

Rubén Torres ha acudido a 'En todas las salsas' y se ha sincerado sobre la relación con su hijastro

Rubén Torres, finalista de 'Supervivientes 2024' y ganador de 'Supervivientes All Stars 2', ha acudido a 'En todas las salsas' y se ha sincerado acerca de su relación actual con Aurah Ruiz tras sus broncas en Honduras, su rifirrafe con Jesé Rodríguez, su paso por 'La isla de las tentaciones' y su vida actual, en la que está volcado en su trabajo y en su familia, compuesta por su novia, Laura Cantizano, y el hijo que ella tiene de una relación anterior, Kilian. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

El bombero ha explicado que le gustaría casarse con su pareja, con la que comenzó su relación de forma oficial en noviembre de 2024, tan solo dos meses más tarde de su regreso de 'La isla de las tentaciones'. Ha recordado que él ya la estaba conociendo antes de viajar a República Dominicana y ha confesado que sí que le contó a Bayan Al Masri en Villa Playa que le "encantaba" Laura y que hasta le había dejado encargado un ramo de rosas para que le llegasen a su casa mientras él participaba en el programa.

El examigo de Adara Molinero ha revelado que todavía no le ha pedido a su novia que se case con él, pero que piensa que a ella también le gustaría darle el 'sí, quiero' en una boda, a la que asistiría su hijastro, de 18 años, que no vive con ellos de forma estable. Sobre su relación se ha sincerado en el programa 105 de 'En todas las salsas', explicando que actúa como padre con él y también como un amigo por su escasa diferencia de edad.