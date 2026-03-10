María Brunn rompe su silencio sobre Mbappé tras salir a la luz sus imágenes con Ester Expósito

Equipo mtmad 10 MAR 2026 - 20:25h.

María Brunn fue relacionada con Mbappé y ha hablado del delantero del Real Madrid tras saber que estaría conociendo a Ester Expósito

Exclusiva | Imágenes inéditas de Ester Expósito y Kylian Mbappé: "Dejan claro que entre ellos hay un romance"

En los últimos días, han circulado por redes sociales muchas imágenes que apuntarían a que Kylian Mbappé y Ester Expósito han pasado unos días juntos en París. Jorge Borrajo, director de la revista 'Semana', ha confirmado en 'El tiempo justo' que ha conseguido imágenes del delantero del Real Madrid y de la actriz que "dejan claro que entre ellos hay un romance". En 'En todas las salsas' - cuyo programa al completo ya está disponible en Mediaset Infinity - han conseguido declaraciones de María Brunn tras salir a la luz esta información.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' fue relacionada con el astro francés en octubre del año pasado, pero nunca quiso pronunciarse sobre esos rumores. Ahora ha querido dar su opinión sobre el futbolista al ser preguntada por Pedro Jota, colaborador de 'En todas las salsas', que ha transmitido sus palabras en el programa de mtmad, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!

En el programa, se han abordado otros muchos salseos de esta semana y ha estado presente en plató como invitado el ganador de 'Supervivientes All Stars' Rubén Torres, que ha hablado de su relación con el hijo de su novia, Laura Cantizano, y sobre sus sus planes de casarse con la mujer con la que comparte su vida desde noviembre de 2024, dos meses después de grabar 'La isla de las tentaciones' y tener un romance con Bayan Al Masri.